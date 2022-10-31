10節最受歡迎聖經經文 首位：約翰福音3章16節

世界宣明會發佈一項調查，約翰福音3章16節列為世界上最受歡迎的聖經經文。



約翰福音3章16節：「因為神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」



全球研究（The globy study）審查了ahrefs.com上的關鍵字瀏覽器工具的數據， 找到172個國家或地區，在Google平均每月的搜索量。



此外，還考慮逐個國家Google搜索數據上，聖經閱讀網站Bible Gateway100個閱讀次數最多的聖經經文。



迄今為止，約翰福音3章16節在全球範圍內的月搜索量最高（210萬次搜索）；並列第二是耶利米書29章11節和腓立比書4章13節（82,000次搜索）；第三是約翰福音10章10節（73,000次搜索）。



播客主持查德·弗羅斯特牧師（Richard Frost）指出，約翰福音3章16節不僅是關於上帝對世界和世界上每個人的愛，而是關於第一個聽到這些話的人——尼哥底母。



尼哥底母是猶太人的領袖，他可能在一生中只是簡單地接受了猶太拉比所教的一切。但是當他在黑夜拜訪耶穌時（因害怕法利賽人同胞發現），尼哥底母遇到了一個具有智慧、挑戰罪惡的人，在這個混亂的時代，尼哥底母意識到上帝比他想像的要多。



10節最受歡迎聖經經文：



1. 約翰福音3章16節（210萬次搜索）



2. 耶利米書29章11節／腓立比書4章13節（82,000次搜索）



3. 約翰福音10章10節（73,000次搜索）



4. 箴言3章5節（58,000次搜索）



5. 馬太福音28章19節（50,000次搜索）



6. 腓立比書4章8節（42,000次搜索）



7. 腓立比書4章6節（37,000次搜索）



8. 羅馬書8章28節／雅各書1章3節（33,000次搜索）



9. 箴言3章6節／以弗所書2章8節（32,000次搜索）



10. 羅馬書3章23節（27,000次搜索）

