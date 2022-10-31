疫下21節經文 提醒基督徒信靠上帝

新冠疫情持續兩年多，世界專欄作者布列塔尼（Brittany Yesudasan）列出「信靠上帝」的21節聖經經文，提醒信徒上帝是良善的，即使一切看起來都失控，祂也能控制並且值得信賴。



列塔尼在Cru網站撰文指，沒有人預料到新冠病毒爆發，人生計劃被打亂，看似失控，但上帝信實不變，在聖經舊約和新約出現不少經文都是有關「信靠上帝」。



例如：箴言3章5至6節：「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰。」列塔尼指出，當情周圍情況超出人的理解，但它不會超出上帝的理解。



上帝知道現在和未來發生甚麼，我們只管相信祂，遵循祂的指導和命令，要是我們順服，他便會解決其剩的問題。上帝看到發生在我們身上的一切，祂是我們的保護之源、力量和盾牌；我們不需要屈服於恐懼，即使在困難的情況，也可以自由地因這個真理而快樂，並感激地讚美祂。



此外，耶穌是好牧人，約翰福音10章14節：「我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我，」列塔尼指出，一個牧羊人引導和照顧祂照料的羊群。耶穌，神的兒子，是好牧人，祂的追隨者是羊。



宇宙中只有一位上帝創造了我們，知道每一個人需要甚麼。耶穌是個好牧人，祂是百分百值得信賴。祂總是知道甚麼對你最好，即使這並不容易。要跟隨祂，需要認識祂並聆聽祂。藉著禱告、閱讀聖經、與弟兄姊妹一起認識祂時，我們就能夠將耶穌的聲音與其他聲音區分開來。



至於其他的經文，計有：詩篇 112:7（不要害怕壞消）；約書亞記 1:9（上帝是勇氣的源泉）；詩篇 37:5（讓上帝為你開路）；以賽亞書 41:10（上帝與你同在）；詩篇 33:4 （上帝信守諾言）；約翰福音 10:14（耶穌是好牧人）；羅馬書 8:28（上帝在為你工作）；馬太福音 6:26-27（上帝關心祂的創造）等。

