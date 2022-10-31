《中梵主教任命臨時協議》續簽2年

梵蒂岡10月22日宣布，對於今個月屆滿的《中梵主教任命臨時協議》，與中國達成共識續簽2年，此為雙方2018年達成主教任命臨時協議後，第二度延長。



公告指，梵蒂岡願意繼續與中方進行相互尊重和有建設性的對話，為使上述協議得到富有成效的執行，並進一步發展雙邊關係，促進天主教會的使命和中國人民的福祉。根據協議，允許中國政府提交主教職位候選人，教宗方濟各擁有最終決定權，臨時協議簽訂4年來，有6名內地主教獲任命。



中梵臨時協議最初於2018年簽訂、2020年續簽，最近一次續簽將於2024年屆滿，是次協議只觸及教會日常生活。



梵蒂岡樞機國務卿彼得羅·帕羅林（Pietro Parolin）表示，為期2年的續簽「主要涉及對中國教會日常生活至關重要的方面」。



他指：「教宗方濟各懷著堅定的決心和耐心的遠見，決定繼續沿著這條道路前進，不是出於在人類規則中尋找完美的幻想，而是希望能夠向中國天主教社區保證，即使在如此復雜的背景下，委派配得上並適合的牧者出任。」



帕羅林並指：「這次續簽最終目標是讓『小群』中國天主教徒能夠在平靜和自由的基督徒生活中前進，這是由宣講福音、紮實的塑造、聖體聖事組成的，以及慈善事業的勤奮見證人，以接近那些最努力應對生活的人，就像在新冠大流行的困難時期一樣。」

