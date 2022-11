旅遊世界遺產：法國沙特爾大教堂藏瑪利亞聖衣

法國著名朝聖地沙特爾聖母大教堂,建於1264年,內藏聖母瑪利亞生下耶穌時所穿的束腰外衣(聖衣),教堂經歷大火、重建、電擊,歷盡滄桑、見證世界千年變幻,於1979年成為聯合國教科文組織世界遺產,可說是旅遊法國必去的勝地。



沙特爾聖母大教堂(Cathedral of Our Lady of Chartres)主體建築於公元1194年,1260年10月24日在虔誠的國王路易九世見證下被奉獻,公元1264年竣工,距今762年歷史。



沙特爾聖母大教堂座落於距離巴黎約50英里,被喻為法國最美麗的大教堂之一,以中世紀的彩色玻璃而聞名。中世紀時期教堂不僅是一個禮拜場所,還是一個市場和勞務交易場所。



該教堂也是一處受歡迎的朝聖地,裡面有聖母瑪利亞生下耶穌時所穿的束腰外衣(也稱為「聖衣」)等物品。



教會人士稱,當時瑪利亞穿起「聖衣」引起了人們的注意,據說拜占庭的艾琳皇后為了討好查理曼大帝,將這聖物送給查理曼大帝,並於公元876年由他的孫子贈送給沙特爾。



這座13世紀的大教堂是該遺址上一系列教堂中的最後一座。丹麥人在9世紀摧毀了一座,其「替代品」在10世紀也被燒毀,教堂在11世紀和12世紀火災後多番重建。



西端的兩座南北塔樓、著名的皇家門戶及其雕像可追溯到1140年左右,這些建築和文物在1194年的一場大火中倖存下來,這場大火摧毀了大部分建築和城鎮。



其後幾個世紀教堂進行改動,兩座西塔北部的尖頂,其中較高的一座,於 1506年被閃電擊中其後經過更換,在法國大革命期間,這座建築沒有受到嚴重破壞,但「聖衣」被帶走並撕成碎片,其中一部分後來被找回,今天保存在大教堂裡。



沙特爾聖母大教堂歷盡滄桑、見證世界千年變幻,於1979年成為聯合國教科文組織世界遺產。