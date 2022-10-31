大馬教區減塑啟動「保護地球」為期5年





馬來西亞政府推廣減少塑膠污染保護環境，天主教會啟動「保護我們的地球，保護我們的孩子運動」，從2020年開始為期5年，每年設有不同的主題；今年主題為「停止塑膠污染」，活動從今年9月至明年8月。



馬來西亞東部詩巫教區啟動今年活動時，教區主教許德光8月31日啟動禮上呼籲教徒放下自我私慾，傾聽環境的聲音，與環境建立更多的聯繫。他指，教徒需要主賜下人們血肉之心，取代我們的鐵石心腸，把我們從「自我」帶到「生態」，與所有受造物相互聯繫，傾聽受造物聲音，因為主賜予信徒獨特的身分，共同參與祂的創造。



大會還啟動「受造界時期 2022 」活動，紀念今年 9月1日至10月4日的照料受造界祈禱日，今年主題為「聆聽受造物的聲音」，目的在「保護人類免於自我毀滅」，同時確保當代和後代的代內和代際正義。



詩巫教區主教許德光在2020年啟動為期5年的「保護我們的地球，保護我們的孩子運動」時，呼籲教會關照貧窮者和被邊緣化、被遺棄的人，因為貧窮不單是人，連大自然也會出現，因著水源、空氣、土地遭到人類破壞，以致大自然出現貧瘠；運動獲12個堂區支持，信徒還參與環保步行運動，從教堂出發經不同的路段，在街道上邊行邊撿拾垃圾，提高公眾維護環境清潔、保護受造世界的意識。



「保護我們的地球，保護我們的孩子運動」運動從2020年到2025年為期五年，每年設有不同的主題。

