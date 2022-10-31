英國華人教會研究：港移民活力刺激増長「屬短暫」

香港特區政府今年7月發佈簡報《 Hong Kong: The Facts - Religion and Custom 》，其中一項指出全港約有48萬新教徒，跨越70個教派、1,450間教堂。研究估計，移民英國港人之中約四分一為基督徒，現時逾13萬港人獲批BNO簽證，料五年後移英港人或近30萬；倫敦神學院亦發表研究調查，有關基督徒在英國參與教會的情況，指出移民人士帶來活力使教會増長快速，但缺乏外展動力不足以維持教會成長。



華人在英教會增長存隱憂



倫敦神學院（London School of Theology） 研究員黃寅軒於10月8日在神學院研討會上發布研究結果，中國非基督徒移民對基督教持開放態度，並準備好聽福音，但仍然存在信仰障礙。



美籍華人神學家曹榮錦回應指出，這項研究說出中國教會的兒童和青年事工正在蓬勃發展。不過，雖然他們變得更加外向，但華人教會長期以來一直是孤立的，如果基督徒沒有足夠快速動員起來，他們可能會錯過一個關鍵的傳福音窗口，因為研究發現在英國出生的中國人對信仰的接受度較低。



另一項研究由倫敦神學院與英國和外國聖經協會聯合倡議，聖經和英國華人社區的關係，被稱為「歐洲同類研究中規模最大」，探索英國華人對聖經的參與程度，並鼓勵發展更多關於技術和社交媒體，以學術研究來服侍他們的社區。



此為一項全國在線調查，收集來自英格蘭、蘇格蘭和威爾士1,179名華人（包括基督徒和非基督徒）的回覆，採訪51次華人基督教領袖，並致力為英國的華人僑民服務。



報告指出，由於香港人數增加，華人教會已成為自2021年以來英國增長最快的基督教社區。目前英國有200多個華人基督教社區和組織，在過去18個月至少成立了17個，但這種增長只是暫時的，難以維持。



一直對英國教會進行統計、研究顧問彼得·布里爾利（Peter Brierle）指：「本地教會不能依靠移民來長期發展教會，移民帶來活力、活力和新思維。但這些還不夠。」



牧師工作量大缺外展動力



非基督徒華人，尤其是第一代香港華人，往往對基督教信仰充滿好奇和開放，而在英國出生的第二代華人往往對此不屑一顧。只有18%的非基督徒受訪者表示對基督教不屑一顧。來自香港的非基督徒（63%）比中國大陸（41%）和英國出生的中國人（19%）表現更大興趣探索聖經。



報告亦指出，45位受訪牧師，沒有一個「關心外展」，這可能是由於新移民湧入英國，牧師們現在從事的工作量巨大。現時一位牧師平均要照顧80多名會眾，這種情況很容易讓他們沒有多少空間來考慮接觸教會以外的人。

