浸信會學院授予史丹利牧師：神學教授主席

特魯特麥康奈爾大學（Truett McConnell University）浸信會文理學院宣布授予解經牧者查理‧史丹利（Rev. Charles Stanley）神學教授主席，肯定他的聖經宣講擁有堅實的神學基礎。



有關消息公佈後，2020年接替史丹利成為亞特蘭大第一浸信會主任牧師的安東尼‧喬治，表示支持學院這項決定：「史丹利牧師的講道以浸信會的教義為標準，例如聖經無誤、三位一體神學、替代贖罪、基督的排他性，以及信徒的聖職和永恆的保障。」



喬治牧師讚揚說：「這份禮物和對這位神學主席的命名再合適不過了，他的事工以明顯、實際、一貫、全球性的方式，大膽宣講聖經為人樹立了榜樣，並且直到今天仍站在堅如磐石的神學基礎上。」



史丹利牧師並非首次獲得這樣殊榮，西南浸信會神學院董事會於去年10月投票批准設立「查理‧史丹利促進全球基督教教席」，作為神學院佈道和使命的一部分。



史丹利牧師現年90歲，2020年9月透過串流媒體宣佈辭去服侍近50年的亞特蘭大第一浸信會主任牧師之職，該教會擁有萬多名會友；史丹利牧師亦於1977年創辦 In Touch Ministries事工，設有個人電台頻道、每日靈修文章及講章等。



去年有騙徒盜用史丹利牧師肖像推銷大麻業務，並且使用虛假的霍士新聞標題凸顯說服，史丹利牧師透過 In Touch Ministries發聲明澄清，指這完全是一個騙局，他從來沒有接觸任何跟大麻有關的商業行為，呼籲公眾人士「切勿點擊這些欺騙成分的貼文、電子郵件、文本或網站，以免被騙徒盜取個人資料、將電腦病毒散播到用家」。

