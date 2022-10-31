都靈裹屍布「超寫實」模型 全球巡迴展出

都靈裹屍布背後是何方神聖？西班牙薩拉曼卡新主教座堂（Salamanca Cathedral）本月13日舉行「神秘人展」（The Mystery Man），展出基督被釘十字架後的「超寫實」模型，還原耶穌真人外貌。



該次都靈裹屍布的展品有別於以往，由專家們精心製作出人型原大的立體人像，模型重165.3磅，長5呎10吋。策展人、西班牙藝術專家布蘭科（álvaro Blanco）指導，協助法醫和特效專家，研究適當的比例花了6年時間，製作模具和身體需要4至5個月，身體由矽製成，頭髮從真人取下。



幾個世紀以來，裹屍布的真實性和來源多年來一直困擾著專家，它被稱為「人類歷史上研究最多的單一人工製品」，據說是包裹耶穌屍體的死亡裹屍布。



歷史上第一次提到裹屍佈出現在1354年，自1578年以來安置在意大利都靈施洗者聖約翰大教堂（Cathedral of St. John the Baptist）。許多信徒聲稱裹屍布包含耶穌受難後臉上的血跡並突出了許多傷口，而其他人則聲稱裹屍布是假的，天主教會對裹屍布沒有官方立場。



布蘭科為裹屍布辯護時說：「製作裹屍布的唯一方法是對一個人做出相同的事，讓他遭受這種恐怖，鞭打他，將他釘在十字架上，給他加冕刺，然後在他死後刺穿他的身體，並用裹屍布將他包裹起來。」



該模型的共享圖像顯示一具充滿撕裂傷的身體，傷口基於聖經中描述的傷勢，包括據說羅馬士兵刺穿基督身體一側的傷口（約翰福音19:31-37）；布蘭科表示，該模型的全部效果是要親身體驗，「所有的藝術都必須從一個角度來看，但超現實主義必須近距離體驗。」



這不是第一個基於裹屍布的模型，2018年帕多瓦大學（University of Padua）朱利奧·凡蒂（Guilio Fanti）教授創造一個3D的複製本，這座雕像是裹屍布人型實際尺寸，根據耶穌被釘十字架後包裹基督身體的布料進行精確測量而製作的，凡蒂教授表示，相信裹屍布表明基督身體遭受大約600次不同的擊打。



「神秘人展」於10月13日揭幕，隨後在全球各地巡迴展出。

