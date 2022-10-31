韓劇拍攝地梨泰院萬聖節人踩人154死 教界慰問祈禱

被喻為「首爾蘭桂坊」的梨泰院夜總會區、2020熱播韓劇《梨泰院Class》拍攝地，周六（29日）晚上逾10萬人湧至慶祝萬聖節，惜造成人踩人慘劇，死亡人數增至154人，韓國教會界發弔唁，盼傷者盡快康復度過難關。



梨泰院除了夜店酒吧林立，附近亦是2020年熱播韓劇《梨泰院Class》的拍攝地，為該地區增添了獨特的魅力，吸引不少年輕人流連，今年萬聖節惜釀成人踩人慘劇，估計死亡人數增至154人（女性98人、男性56人、 外籍人士26人，4名中國公民），超過100人受傷，當局收到3,000多份失蹤報告。



該宗慘劇成為韓國史上最嚴重踩踏事件， 起因有傳「追星」引來群眾洶湧而至，亦有指兩批人用力互相推撞，以致擠在僅寬4公尺街巷的人跌倒，產生骨牌效應，互相壓疊著逾六層高，至於導致慘劇的真相當局仍然在調查中，暫未有結論。



入夜後，首爾繼續有市民前往梨泰院的地鐵站外獻花悼念遇難者，韓國教會界亦發聲明哀悼 。韓國基督教總聯合會發弔唁，向受難者和家屬表達深切的慰問和哀悼，為著到受害者大多數是10多20歲的年青人而令人惋惜，並且呼籲政府各部門通力合作盡力處理危機，優先救助災難的受傷者，教會亦為他們祈禱，求主醫治他們盡快康復，度過這次難關。



受梨泰院人踩人事件，日本政府預料今年萬聖節出現大批人潮，於澀谷增派350警員戒備；香港警方亦一連五日實施人羣管制，從10月28日至11月1日在中環蘭桂坊一帶，分階段實施人群管理及特別交通安排。

