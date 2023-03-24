泰國放寬墮胎限制 12周延長至20周

10月26日起墮胎在泰國成為合法，從12周限制延長至20周，為佛教徒佔多數的國家中少有，泰國於2020年2月前仍禁止墮胎。



泰國原為東南亞國家對墮胎限制比世界其他大部分地區更嚴格，該國大部分為佛教徒（佔人口 90% 以上），認為墮胎是一種罪惡，違反了佛教禁止殺害任何活人的第一條戒律。



然而，泰國社會對未婚母親和青少年懷孕的恥辱，以及經濟壓力，長期以來一直導致女性通過非法手段，或通過要求心理健康豁免來墮胎。今次墮胎法規的變化揭示了人們關注從未出生的嬰兒轉向母親面對的現況。



憲法通過後，有泰國基督徒和佛教徒公開反對新的墮胎法，理由是普遍關註生命的神聖性。他們還在基層開展工作，通過提供性教育和推動政府為單身母親，提供更多援助來防止墮胎；另有基督教事工致力為意外懷孕和已經墮胎的婦女提供諮詢。



在泰國墮胎仍然是一個禁忌話題，社會缺乏團結的運動。然而，泰國北部懷孕中心教育、生活、母親 (ELM) 團隊的主管凱蒂·米勒指出，「我們正在悄悄地為女性提供裝備和授權，讓她們知道如何在泰國選擇生活。」



促成泰國放寬墮胎限制，其中原國來自社會習俗，就是社會在一種榮辱心態下的運作。如果一個年輕女孩懷孕了，她的父母經常會迫使她悄悄地進行墮胎，以在社區中保住面子。

