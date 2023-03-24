療癒情緒講座 陳誠東：走出沮喪體悟人生無常

疫情期間難免帶給人不少傷痛，難以走出陰霾，如何助人助己面對哀傷情緒？香港基督教協進會婦女事工小組10月15日舉辦「療癒•擁抱•放下」講座，陳劉麗嬋師母介紹操練安靜7步驟，表示有了平安喜樂就能面對不同風浪；陳誠東牧師（道風山基督教叢林靈修部主任）提出度過悲傷經歷５階段，惟走出沮喪體悟人生無常，接受適應失去的環境。



操練安靜７步驟



陳劉麗嬋師母表示，每天安靜在主裡是非常重要的操練，有了愛的力量創傷便得到治癒，每天與自己及聖靈連結身心靈才得到整合和力量，以至寬恕自己、愛自、愛他人。



在會上，陳劉麗嬋帶領會眾操練安靜，閉上眼睛、深呼吸3次鼓勵大家每天練習，過程需7步驟：



1. 暫停步伐，將時間留給主耶穌；



2. 放鬆筋骨，讓整個空間屬於自己和主；



3. 回到當下，留意自己的呼吸，活在此時此刻；



4. 心靈內照， 透過檢視自己身體狀況，留意甚麼信訊息給自己，安靜之中自我陪伴，看到自己的需要；



5. 自我擁抱，上帝給我們每一個人都是獨特的，需要愛惜自己，過程也給上主擁抱；



6. 放下重擔，讓主看到我們的需要而被醫治，上帝是我們的避難所、力量、隨時的幫助，所以我們要休息要知道祢是神；



7. 重新起步，每天操練以上步驟，從平靜安穩中重新得力，有了平安喜樂就能夠面對不同的風浪和挑戰。



陳劉麗嬋分享個人經驗，每當心裡擔憂，看到耶穌平靜風浪的圖像，視線的焦點就從風浪轉移到船上原來耶穌在，看見耶穌就立刻禱告，深知道耶穌為我們平靜風浪，天色未必常藍，但有主帶領我們度過風暴，心靈就得到安靜。



度過悲傷５階段



道風山基督教叢林靈修部主任陳誠東牧師提出處理哀傷的迷思，他指有人認為哀傷事件要盡快處理，因基督徒凡事謝恩，但聖經原意重點是指任何處境當中，並非為事件，如果未能感受到哀傷就未能處理到哀傷的情緒。



何謂哀傷？陳誠東引述贐明會的《哀傷輔導手冊》，哀傷指「失去 所愛或所依附的 對象時面臨的境況」，狹義哀傷指「因死亡帶來的哀傷」。



悲傷可以是一個狀態也是一個過程，健康的人會度過的，人面對突如其來的哀傷事件出現５階段：



1. 否定、隔離的態度，這是一種防護機制令自己沒有太傷心，例如：「不可能發生在我身上」、「感謝主他返天家不再受苦了」，這反映出理性常態，只是痛苦的感受未出到來；



2. 自責，繼而是憤怒，用否認走出來的時候，痛苦所造成的衝擊太大，所以將內心的挫折投射到他人身上，有時也會投射到自己，其實是悲傷的變種；



3. 討價還價或懇求，當確認了事實之後悲傷就會出來；



4. 沮喪，這會令變得最脆弱消極，所以要非常小心，很多人可能因為走不出來選擇結束生命；



5. 接受適應失去的環境，這階段變得冷靜，走出沮喪體悟人生無常，不需要一直把自己困在悲傷。

