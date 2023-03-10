華聯會培靈奮興 戴浩輝：教會過去好景是假象 回轉有未來

香港華人基督教聯會第28屆培靈奮興大會11月1至7日舉行，主題為「在劇變中重建的異象 ── 撒迦利亞書異象的研讀」，信義宗神學院榮休教授戴浩輝牧師在首晚講道，析解撒迦利亞書1章1至6節，勉勵香港教會與信徒回轉悔改仍有未來。



以色列民從困境進入神的應許



戴浩輝在首晚以「從失敗歷史轉到神的未來」為講道題目，指出一連七晚的培靈會，將透過研讀撒迦利亞書帶領會眾看到一個脈絡：從困境進入神的應許、從律法到神的祝福；並且從昔日的困境看今天香港教會的處境，明瞭神給我們的啟示。



撒加利亞書時代大概在中國的春秋晚期，撒迦利亞先知生活在波斯帝國猶太社群，在其中宣告神的旨意，波斯帝國第一代君王居魯士容許被征服的地方繼續奉行其宗教，以色列可重建耶路撒冷聖殿。



從撒迦利亞名字亦看到與以色列子民復興息息相關，撒迦利亞的名字就是「耶和華記念」，意味著耶和華會記念被外族打敗的以色列民，撒迦利亞書1章2至3節說：「耶和華曾向你們列祖大大發怒……你們要轉向我，我就轉向你們。」 以色列民卻靠自己可以說是一種成功神學。



香港教會「弱不經風」回轉悔改仍有未來



撒迦利亞發出回轉的呼籲對香港教會有何啟示？戴浩輝引述2019年香港教會更新運動進行教會普查，報告指出教會「弱不經風」，包括：崇拜人數下跌12%；五年少了36,325人；名冊會友與崇拜會友差距越來越大；教會年齡中位數上升，給人面貌是教會老弱化沒有活力；信徒接受培育大大減少，最明顯是堂會沒有持續的培育；教牧同工欠缺；神學院全時間神學生10年一直下跌，2019年只有929人。



今天的香港教會好像撒迦利亞時代被擄的子民，面對艱辛衰敗需要懺悔回轉，要是上帝的子民回轉歸向神就仍有未來，回轉歸向神不是單靠人所能做到的，而是上帝的大能使人歸向祂，在行動上改變，正如撒迦利亞書7章9至10節：「萬軍之耶和華曾對你們的列祖如此說：『要按至理判斷，各人以慈愛憐憫弟兄。不可欺壓寡婦、孤兒、寄居的，和貧窮人。誰都不可心裡謀害弟兄。』」



戴浩輝說：「教會過去的好景是一個假象，無風無浪在富足當中，返教會是諸多生活的一部分，耶穌只是宗教信仰的部分，並非全人的救贖主和生命主宰。」教會的衰落很多原因，問題在於有否作主的門徒，教會在傳揚福音和門訓需要深耕細作，從失敗歷史轉向神而有未來。



在總結部分，戴浩輝表示從撒迦利亞書1章1至6節，看到以色列失敗的原因和對歸回的猶大社群作為前車之鑑。香港在新常態下，我們回顧並且倚靠上帝的道轉向上帝，給我們走出未來。

