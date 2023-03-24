中神談精神健康牧養 陳玉麟籲教會人性化關注人心理

中國神學研究院10月3日舉行公開講座「信徒群體精神健康的牧養」，探討教會在關顧信徒身心靈健康的角色，輔導員陳德慧引述調查數據，向教會尋求幫助的人小於10%，牧者有信心幫助這群體不足四成；陳玉麟醫生回應指反映受助者「不信任」心態，籲教會避免以絕對真理忽略人性心理的需要。



在教會尋求幫助的人不足１成



該次講座分兩主題，「從精神健康素養探討整全的關懷」及「讓患病的在教會得著安慰」，輔導員陳德慧在後者分享，引述她於2021年進行的調查，發現受訪者觀察教會當中情緒需要尋求幫助的人小於10%；有信心幫助人的牧者近4成、會眾近3成、教會領袖約佔2成；當情緒患者看重尋求屬靈支援而教牧信心不足時，兩者便出現落差。



另有8成尋求者找牧師少提情緒問題怕對方不明白、3成怕被人標籤、2成怕被人發現影響工作或事奉。調查結果顯示，組長導師受精神健康困擾後繼續事奉比例大於教牧。



陳德慧在探討「全民皆兵階梯支援模式」時指，最底一層是「教會文化」，教會是否容許更多空間給人分享情緒健康的話題；中層是「事奉人員」，宜接受較多有關的訓練；頂層是「轉介」。海外和香港有不同的資源提供事奉人員接受訓練，或轉介渠道。



海外教會文化較多有關該類的更新工作，例如新加坡舉辦「Christian Mental Health Conference 2022」，提出輔導不能離開信仰；英國一套教材《Kintsugi Hope》共12課， 探討何謂抑鬱、羞恥、憤怒等，講員到不同地方分享，甚至吸引非信徒前來關注。



香港現有的社區資源包括：香港心理衛生會精神健康急救課程，從探討精神病以至危機處理共10小時，今年有20多位牧者參加；還有「陪我講」（Shall We Talk），內有轉介機構或社會服務資源。



疫後湧現情緒困擾 教會人性化關注人的心理需要



香港整全普及精神健康協會陳玉麟醫生回應調查報告指，情緒困擾者不願向教會透露，反映「不信任」的心態，因此群體接納對他們帶來很大支持，同時避免「用簡約的大前題，以絕對的真理去忽略人性心理的需要，甚至困擾和創傷，很容易便繞過去，這源於自身的驚慌不知怎樣處理。」



教會文化講聖經教導、重視頭腦、壓抑情惑，令信徒遇上精神困擾時難以啟齒，有學者預計新冠肺炎疫情過去後，人的情緒困擾將會好像海嘯式湧現出來。



陳玉麟指，教會是社區縮影有更多情緒病患者，因爲教會講愛心，信徒遇上朋友有問題就帶他到教會，因此教會不可忽略這些情況。

