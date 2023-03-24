G20峰會首次將世界宗教視為全球危機





G20峰會（二十國集團峰會）於本月在穆斯林國家印尼展開，11月2至3日於峰會舉行G20宗教論壇，首次將世界宗教視為全球危機解決方案的一部分。



來自世界各地的主要宗教領袖將齊聚一堂，討論防止身份武器化的方法，並「為地緣政治和經濟權力結構注入道德和精神價值」。



G20宗教論壇由伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）創建，該組織是世界上最大的穆斯林組織，代表1.2億溫和派穆斯林和超過40%的印尼人口。近來，伊斯蘭教士聯合會與天主教會、世界基督教協會（World Council of Churches）就宗教間關係和共同關心的領域進行接觸。



世界基督教協會與伊斯蘭教士聯合會最近一次成功合作是防止在西非岡比亞引入伊斯蘭教法，世界基督教協會秘書長、神學家湯瑪斯·希爾馬克（Thomas Schirrmacher）亦為出席論壇的宗教領袖之一。



為期三天的會議議程，包括討論如何保護人們免受與衝突有關的暴力和痛苦；如何在宗教社區內部和宗教社區之間促進「誠實和現實」的對話。



尼日利亞聖公會大主教亨利·恩杜庫巴大主教、尼日利亞北部索科托天主教主教馬修·庫卡和伊拉克埃爾比勒迦勒底天主教會大主教巴沙爾·瓦爾達都在會上發言。



2022年二十國集團峰會於11月15至16日在印尼峇里省努沙杜瓦舉行，此為20國集團第十七次高峰會。

