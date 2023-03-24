葛培理佈道團米蘭音樂節 萬人出席破記錄

葛培理佈道團繼蒙古烏蘭巴托音樂節2,000多人決志後，10月29日在意大利米蘭Noi舉辦音樂節，13,200人參加數百人決志歸主。



葛培理佈道團與520多個福音派教會合作在意大利米蘭的梅迪奧蘭（Mediolanum）場館舉辦音樂節，打破出席人數記錄，超過13,200人參加當中的音樂節，該團主席葛福臨牧師（Franklin Graham） 發出決志邀請：「我在這裡告訴你，上帝愛你，你可以通過相信和信任上帝的兒子耶穌基督找到生命的目標，祂從天堂來到這地上，將我們從罪惡中拯救出來。」最後，數百人回應歸信基督。



福臨牧師呼召過後，來自當地教會的陪談員與決志者交談，其中一位陪談員是一名18歲女孩伊麗莎白，也是一位初信者，兩年多前才加入教會。



葛培理佈道團稱，伊麗莎白在音樂佈道會遇上六名6至11歲的兒童，並告訴他們跟隨基督意味著甚麼。



伊麗莎白說：「我們送給他們決志包，一個女孩離開會場時已開始閱讀禮物包內的約翰福音小冊子」。



另一位決志者是50歲的羅莎，儘管她不信教但還是接受叔叔的邀請而來，最終被聖靈感動信了主。羅莎表示，她和叔叔一起走上前感覺到上帝就在她身後。



此外，葛福臨牧師亦為撒馬利亞救援會（Samaritan's Purse）創辦 人，他在新聞發布會上指出，該會同時幫助受新冠疫情影響的意大利，是第一個組織到達米蘭附近的克雷莫納市（Cremona）部署擁有68張病床的緊急野戰醫院，其後當地教會要請他來舉辨佈道會。



在意大利米蘭音樂佈道會之前，葛培理佈道團9月10至11日在蒙古首都烏蘭巴托舉行為期兩晚的音樂節，17,000多人參加，超過2,000人決志跟隨耶穌基督，另有18,000人在線觀看電影節。

