追踪地球磁場變化 猶大國疑非亡於巴比倫

科學家利使用新技術確定聖經描述的幾場軍事戰爭實況，發現蘭王哈薛除了攻打迦特還征服幾座古城；同時揭開猶大王國並非完全被巴比倫滅亡。



追踪地球磁場變化 揭開舊約聖經戰爭實況



《美國國家科學院院刊》近日發表一項研究介紹一種稱為「大火燒毀古鎮遺蹟進行考古磁性調查的方法」，研究人員能夠檢查「按時間順序排列」，將考古背景與舊約對以色列和猶大王國的軍事行動的記載聯繫起來。



該項研究由希伯來大學、特拉維夫大學進行，來自不同國家和學科20名研究人員，研究準確地確定了以色列17個考古遺址、21個破壞層的年代。



地球物理學家試圖了解地球磁場的機制，追踪這個磁場在整個歷史上的變化。即是研究人員使用來自古代地磁場的讀數，這些讀數隨著時間的推移而保存下來，以一種稱為考古磁測年的方法來追踪變化。當遭受高溫時，陶器、磚塊和屋頂瓦片等考古發現可以記錄地球的溫度。



一旦加熱，這些發現的磁性礦物就會重新磁化。科學家們在它們遭受如此高的溫度時將它們與地球的地磁場聯繫起來。



研究小組報告說，破壞層提供了聖經中描述的由古埃及人、亞蘭人、亞述人和巴比倫人發動的戰鬥的證據。除了這種方法，該團隊還將他們的發現與聖經和聖經外的資料進行了比較。



猶大王國被巴比倫滅亡？



負責該次研究的特拉維夫大學考古研究所約夫·瓦克寧（Yoav Vaknin）表示，這種科學的測年工具對聖經記載幾場戰爭的論說補充了資料，發現亞蘭王哈薛除了攻打迦特，他的軍隊還破壞了約旦河谷泰爾•拉霍夫（Tel Rehov）、古猶太低地貝絲古夫林山谷的泰爾扎伊特（Tel Zayit）、Horvat Tevet等古城。



據列王紀下12章17至18節記載：「亞蘭王哈薛上來攻打迦特，攻取了，就定意上來攻打耶路撒冷。猶大王約阿施將他列祖猶大王約沙法、約蘭、亞哈謝所分別為聖的物和自己所分別為聖的物，並耶和華殿與王宮府庫裡所有的金子都送給亞蘭王哈薛；哈薛就不上耶路撒冷來了。」



研究人員根據考古證據還發現，猶大王國並沒有被巴比倫人完全摧毀，該項目的監督教授之一，埃雷茲·本·約瑟夫（Erez Ben Yosef）在一份聲明中指出，王國的最後幾天是一個有爭議的問題。



約瑟夫稱，雖然耶路撒冷和朱迪亞山麓（Judean foothills）邊境城市不復存在，但內蓋夫（Negev）、南朱迪亞山脈（Judean Mountains）、南朱迪亞山麓（southern Judean foothills）的其他城鎮幾乎沒有受到影響。



巴比倫摧毀耶路撒冷和第一聖殿幾十年後，內蓋夫才被摧毀，可能是以東人在耶路撒冷陷落時，趁火打劫大肆搶奪攻陷該地方。

