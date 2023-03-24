印尼市政府阻建教堂 基督教組織稱干預宗教自由

印尼市長聯同伊斯蘭組織阻止基督徒興建教堂，在全國引發反對聲音，有基督教組織人士分析，宗教衝突源於歷史遺留下來的問題。



據當地媒體報導，爪哇島西部的萬丹省芝勒貢市（Cilegon）市長與副手9月初禁止該市的Grogol區建造教堂，引發政府干預宗教自由的投訴。



反對興建教堂還包括該國最高伊斯蘭學者團體印尼烏里瑪委員會（Majelis Ulama Indonesia）芝勒貢分會的成員、該市地方智慧捍衛者委員會的組織、其他伊斯蘭組織。



印尼教會聯合會（Persekutuan Gereja- gereja di Indonesia） 9月9日在聲明指事件干預宗教自由，損害了1945年憲法，該憲法保障每個公民平等地信奉某種宗教，並根據自己的宗教自由進行禮拜。



擬建造的教堂名叫馬拉納塔教堂（Maranatha Church），目的為服務基督教巴塔克教堂（Huria Kristen Batak Protestant）會眾。



維權人士表示，在印尼建造禮拜場所獲得許可的要求很繁重，阻礙了為基督徒和其他信仰建立此類建築物。此類流程通常必須經過四級官僚機構才能到達市級。除了教會面臨的反對之外，印尼大多數教堂建築許可申請都需要數十年的時間才能處理，沒有高級官員的支持。



印尼宗教事務部長庫馬斯（Hajj Yaqut Cholil Qoumas）邀請衝突各方進行討論，並將盡其所能確保印尼憲法的宗教自由保障在芝勒貢得到維護。不過，庫馬斯表示「真正的問題不在於基層，而在於強硬的下級地方行政部門」。



宗教和諧論壇 （FKUB）芝勒貢分會秘書阿古斯·蘇拉馬特（Agus Surahmat）則從歷史分析今次事件，指出該省的港口城市萬丹是16、17世紀中期的伊斯蘭貿易大國萬丹蘇丹國的錨地，幾個世紀後荷蘭殖民者對穆斯林的迫害，促成了今天他們對非穆斯林信仰的反對。



據統計，芝勒貢市人口約435,000人，基督徒6,740人、天主教徒1,743人、印度教徒215人、佛教徒215人。

