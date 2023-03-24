全球天主教徒13.78億：非洲增長最高 亞洲第三位

全球天主教人口統計出爐，2021年教徒人數上升至13.78億人，非洲增長最高，其次是美洲、亞洲、歐洲。



梵蒂岡新聞網報導，聖座國務院教會中央統計處編撰的《2023年聖座年鑑》和《2021年教會統計年鑑》現已出版。



從《2021年教會統計年鑑》數據顯示，天主教會在全球有3030個教會轄區，天主教徒受洗人數從2020年的13.6億人增長至2021年的13.78億人，非洲天主教徒增長幅度最高，其次是美洲，亞洲、歐洲緊隨在後面。天主教徒在當地人口佔比例分別為：美洲64.1%、歐洲39.6%、大洋洲25.9%、非洲19.4%、亞洲3.3%。



聖職人員方面，全體聖職人員共462,388人、主教5,340人、司鐸407,872人；終身執事49,176人，相較於2020年的數據，聖職人員總共減少0.39％。在此期間，全世界主教和司鐸的人數略有減少，教區和修會的終身執事人數則明顯上升。



至於修會成員，男修會的非司鐸會士人數降至49,774人出現負增長1.6%，全球修女人數為608,958人出現負增長1.7%。 修院收生人數亦持續下降，現時為109,895人，除了非洲以外，世界各大洲的收生人數有下降趨勢。



此外，根據《2023年聖座年鑑》數據，全球天主教會從2021年至2022年之間，建立了四個教區，三個屬於拉丁禮、一個屬於東方禮；兩個教區合併為一個教區；一個屬地監督區被提升為教區。

