英國女童軍歌詞刪上帝保祐 允跨性別者加入

英國女童軍組織年齡組別之一「布朗尼」建議修改傳統篝火歌曲歌詞,將原本「上帝保祐」的字眼刪除,改為「晚安布朗尼」等;該組織亦於2017年允許「認同自己是女性」的跨性別兒童及成年人加入,且驅逐抗議的義工領袖。



英國女童軍(Girlguiding)劃分四個年齡組別:「彩虹」[Rainbows](4-7歲)、「布朗尼」[Brownie](7-10歲)、「女童軍」[Guides](10-14歲)、「遊騎兵」[Rangers](14-18歲);全國共有50萬名會員,義工團隊超過11萬人。



「布朗尼」組別篝火會原始歌詞是:「Oh Lord, our God; Thy children call; Grant us thy peace; And bless us all; Goodnight.」(主啊,我們的上帝;祢的孩子在呼喚;祢的平安賜予我們;保佑我們所有人;晚安。)



歌詞將更改為:「Time for the end, our meeting's past, Brownies is great, time flies so fast, goodnight. I'm a Brownie, you're a Brownie, Brownies all around the world. Goodnight Brownies everywhere」(時間結束了,我們的火會度過了,布朗尼很棒,時間過得真快,晚安。我是布朗尼,你是布朗尼,全世界的布朗尼,布朗尼晚安遍每處。)



女童軍組織發言人表示,考慮到傳統的歌詞無法體現今天的價值觀和精神元素,以致基督教信仰以外的女孩子和志願者被排除,無法分享參與的喜悅,為了她們感受到真正被受歡迎,重寫歌詞是避免造成傷害、包容所有人。



該組織成立於1910年,由本身是英國軍人的羅拔‧貝登堡(Robert Baden-Powell)憑著訓練軍隊的經驗,發展了一套嶄新的訓練方法,將青少年培養成為有責任感。



籲女童軍領導人尊重基督信仰創會根源



基督教協會(Christian Institute)認為,這些變化不會促進包容,反而令到基督徒成員感到不受歡迎。副主席西倫·凱利(Ciarán Kelly)表示:「 貝登堡根據基督教原則創立女童軍組織,女童軍和童子軍應該記住貝登堡和他的妹妹艾格尼絲創會的動機和傳遞的信仰。」



凱利並指,抹去過去和傳統,不會促進更大的包容或多樣性,恰恰相反許多基督徒女童軍質疑自己到底有多受歡迎,希望女童軍領袖重新考慮這個決定。



2013年,女童軍組織在兩個年齡組別「布朗尼」和「女童軍」改變會員守諾的原則,取消了「事奉上帝」,改為承諾「忠於自己、發展我的信仰」,並為「社區」而不是國家服務。



英國女童軍允跨性別加入



此外,英國女童軍組織2017年允許「認同自己是女性」的跨性別兒童及成年人加入,成人跨性別會員可以作為教官,稱為「咖啡貓頭鷹」,組織更指出「縱使團隊出現跨性別者也無須通知小隊的家長」,以表示保障跨性別者的權利,例如跨性別成員可以共用洗手間、更衣室、甚至宿舍,這引起家長不滿和女童軍領袖抗議,



2018年有12名女童軍領袖抗議組織包容跨性別者,致使女童軍安全被威脅而聯署去信《星期日泰晤士報》,要求女童軍重新檢視有關政策,結果女童軍組織不但堅持跨性別政策,還將兩名反對的義工領袖驅逐。



其中一名被驅逐的童軍領袖海倫(Helen Watts)認為,所謂包容政策根本自相矛盾,一方面容讓誇性別人士的作為,另一方面拒絕給女童的父母有知情權和同意,新政策是完全互相違背。



另外亦有一名女童軍領袖帶領的小組被解散,也不允許她與女孩的父母交談,指她們違反了義工守則和社交媒體政策。