台教會校園禁食敬拜 感悟阿斯伯里大學復興靈火

美國阿斯伯里大學復興運動浪潮蔓延台灣教會及校園，台南磐石基督教會北上舉行10天特會、「SHINE」與台南活水基督教會在8間大專院校燃點年青人靈火。



台南磐石基督教會北上舉行10天特會



阿斯伯里大學（Asbury University）2月初爆發靈性大復興，學生崇拜結束後被聖靈充滿燃起祈禱之火，懺悔之聲在禮堂迴盪，鄰近的高中學生與旅客紛紛加入，校園爆滿悔改的人群延續至今。



台灣教會一直以來渴望復興，受到阿斯伯里大學靈火激勵，台南磐石基督教會將復興之火燃點至台北，計劃於3月31日至4月9日在台北生命河第二教會舉行10天特會。



陳尚元牧師在教會臉書發佈消息，表示神復興的季節已經來到，呼籲信徒起來回應，並指舉辦特會不是為哪一間教會或個人復興，而是渴望看見神國度的復興在台灣展開，因此希望號召住在北部的弟兄姊妹同心配搭服侍，看見突破與神的榮耀大大地彰顯和蔓延開來。



在宣傳視頻中，陳牧師表示：「神復興的腳步越來越近，需要積極起來回應神的心意，在台北舉辦復興特會的時候，期望看見美國阿斯伯里大學的復興同樣臨到台灣。根據阿根廷復興的經驗，通常一個城市要有連續兩週的聚會才會看見神榮耀大大的敞開，過去兩次在台北特會第三天聖靈榮耀運行時就結束，實在很可惜，內心有極大的負擔，渴望看見台灣的復興快快臨到，所以今次台北特會希望可以連續至少10天。」



有見及此，陳尚元牧師2月21日在生命河基督教會第二教會舉行說明會分享異象，盼望參與大會的弟兄姊妹一同見面，互相配搭和接受相關的訓練。



復興者領受火的淨煉全然捨己



台南磐石基督教會去年7月曾舉行復興特會，陳尚元牧師分享何謂復興時指出，當神的兒女有極大的甦醒和回轉，逐漸恢復新婦的榮美，讓世人看見教會充滿神的大能，然後回轉的靈強烈地運行擴展到擄掠仇的權勢，將大量的靈魂帶進神的家。



聖靈運行在教會有幾個不同的層次，首先是人經歷生命之水，接著進入寶血泉源得著更深的潔淨，如果人繼續尋求，這時候人就更多渴慕主，主就讓人有很大的跨越，令人領受到火的淨煉，在這個層次人就會更加全然捨己。



教會渴望要的復興去到甚麼層次？ 陳尚元牧師認為，神的光帶著火的權能來到，在大光中發出極強烈的火焰，不單進到人的靈魂，也很強烈的燃燒到人的心中，由於很多人未曾真正被火燃燒，所以火進入靈的表層時人的心真正被火點燃，這才能宣稱被主得著進入復興史７，心中有火燃燒代表信心開始產生，這種信心不再是宗教性的言詞，是帶著大能運行在生活中，同時對人的靈魂有極深的， 驅使人勇敢向人傳福音，如此福音大能就展開。



他相信，台灣教會正經歷復興，因為帶著火焰的使者正運行在教會，重要的是心態，信徒是否渴望在當中被主得著而燃點。陳牧師呼籲弟兄姊妹，預備心靈起來回應這場 復興靈火。



「SHINE」、台南活水基督教會8院校燃點靈火



此外，「SHINE」與台南活水基督教會受美國阿斯伯里大學復興運動激勵，在台南8所大專院校展開禱告、敬拜、傳福音活動。



興起年青人生命運動「SHINE」，團隊每年聯合全台教會在暑假期間舉行營會和聯合敬拜活動，今年將於3月13日至22日在8間台南大專院校巡迴舉行，盼望阿斯伯里大學復興運動同樣燃點台學生的心。



「SHINE」營會總召集人台南活水基督教會陳榮敏牧師透露，去年11月已經有美國的青年團隊來到為台灣祈禱，他們都是大學生期望彼此合一事奉，為校園復興之火獻上祈禱。美國青年團隊也3月10日至30日一連21天在台南活水基督教會帶領年青人禁食祈禱。

