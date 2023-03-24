何謂神恩、靈恩？李天鈞析解五旬宗靈性：聖潔與能力並重

神學對談小組3月3日舉行合一講座 《不同靈修傳統的認識與對談》系列二：「神恩／靈恩」，黃錦文神父指天主教的神恩乃服務他人、建立團體、建設天國；神召神學院教務長李天鈞解釋，五旬宗的靈性不單追求經驗也著重成聖，聖潔與能力並重。



神恩：服務他人、建立團體、建設天國



聖神修院神哲學院教授黃錦文神父指出，「神恩」在基督新教稱為「靈恩」並分享個經歷，2019年在美國參加神恩復興大會，超過1000人參加，除了敬拜讚美還有醫治、先知的說話、不同神恩的服務。



聖經記載「神恩」的現象，使徒行傳2章五旬節有火舌降下眾人被聖靈充滿，門徒聚集在房間領受恩賜說起別國的話來，有聖經譯作「方言」，彼得與十一個使徒站起來說起末後的預言，神的靈澆灌凡有血氣的，兒女要說預言、少年人要見異象、老年人要做異夢；那一天門徒約添了三千人。



黃錦文又指，彼得說這預言是像徵性，預表將來發生的事基督宗教屬於全人類。在早期教會使徒有各方面的神恩，彼得能治病。「神恩」定義是「服務他人，為他人的好處建立團體，建設天國」。



神恩包括：醫治、信心、神蹟、宣講先知的話、需要有人翻譯辨別、解釋言語等九種，信徒擁有不同的神恩，形成不同的肢體為服務教會。



神恩與天國的關係



黃錦文繼而解釋：「神恩也是天國來臨的一種證據，天國是天主統治的領域，神的兒女在天國擁有自由，不受不應有、不是正常狀態的東西捆綁，例如疾病、被魔鬼纏繞，當有神恩的人祈禱驅鬼，對方被釋放重新活過來。」



在世上的天國是進行式「已然未然」，教會是在旅途中朝聖的教會，基督徒要在世上的天國走成聖路，若不實踐基督的教導信心是死的不能令人得救。



神恩協助驅魔？



神恩從初世紀大規模出現自當代教會甚少見到，何解？教會缺少了甚麼？黃錦文認為，有人濫用神恩，神恩是一種恩賜，有人得到這恩賜只為自己並非服務人群。另外社會架構化便會壓抑神恩，但神恩從來沒有被消滅，16世紀西班牙神秘學家聖十字若望反對宗教改革，在宗教大環境下仍為人驅魔。



論到大公教會的聖事，黃錦文指出聖事與靈性的關係，大公教會的聖事有七件，意思是指七種禮儀行動，面對人生七種存在處境求天主藉著聖事給我們，例如天主賜信心給我們，所以藉著聖事洗禮得到恩典，因而洗禮是一件聖事，堅振禮求聖神充滿人。



五旬宗靈修經驗：宗教情操多於一門學科



在講座第二部分，神召神學院教務長李天鈞博士分析五旬節運動與靈修的關係。五旬宗始於原始五旬節運動，從上世紀衛理宗派運動發展出來，其他宗派加入如神召會、四方福音會、五旬節聖潔會等。



從靈修角度看五旬宗派，靈修是指「一種生命的表達，被聖靈啟迪」，基督教靈修跟隨耶穌基督的教導，學效祂的價值，是生命的表達，與上帝的關係。靈修學是一種信仰的經驗。



五旬宗的靈修經驗是一種靈性程度、宗教的情操多於一門學科，衍生出有感恩、讚美、服務其他人、表達愛心信心盼望、在世界透過作見證活出信仰。



歐洲五旬宗重要人物霍倫韋格（Walter J. Hollenweger）指出，五旬宗的經驗是表達黑人靈性，非洲美式的靈性，包括口頭讚美、講見證、會眾一齊參與在敬拜裡、異象、身體醫治等。



李天鈞表示：「靈性不單只在於經驗，理性上還有醫治服侍，包含人的情緒，屬於人全然的一部分，領受神恩之後出來傳福音，這解釋了福音派第三波追求靈恩符合了福音派要傳福音的要求。」



值得注意是，五旬宗的靈性不單追求經驗，也著重成聖，聖潔與能力並重，李天鈞盼望與天主教會在這議題繼續有更多的交流。



是次講座由神學對談小組主辦，該小組由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會聯合成立。

