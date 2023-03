福音派作家陸可鐸突說方言：從一天清晨祈禱開始……

著名福音派作家陸可鐸牧師(Max Lucado)在播客《Stetzer ChurchLeaders》分享領受說方言的恩賜,表示已成為定期祈禱的一部分,不過他認為說方言並非比任何神賜的禮物更特別,也非超級聖人。



基督教媒體《ChurchLeaders》報導,68歲陸可鐸牧師在播客接受訪問時透露:「當我64歲的時候,在7月的一個早晨,當我祈禱時,我開始用方言祈禱,我沒有做過任何不同的事情,除了我讀到保羅在羅馬書1章11節說『我切切的想見你們,要把些屬靈的恩賜分給你們』的段落,我每天早上都這樣祈禱,持續了兩三個星期;然後一天清晨,我開始用屬天的語言祈禱。」



不過,他認為說方言並非比其他任何神賜的禮物更特別,「我非常小心地說,這不會讓我成為更好的基督徒,或是我就是一個超級聖人。」



當被問及他個人與聖靈的關係時,陸可鐸分享了一種方式是上帝引導他的思想。這位牧師說:「我比以往任何時候都更加確信,如果我說,天父,我應該對此說是還是否?然後我安靜地坐了一會兒,我的腦海裡就會有一個答案。我遵循這一點。」



陸牧師從保羅的話中得到很大的安慰:「當我們沒有按照我們應該祈禱的方式祈禱時,聖靈會代表我們說話。」這種知識賦予了他的祈禱力量。



陸可鐸牧師1978展開事奉工作,曾在佛羅里達、巴西和得克薩斯州的教會服事,現時擔任聖安東尼奧橡樹山教會(Oak Hills Church)教導牧師,期望將信息給那些受傷的、有罪的、孤獨的和灰心的人,願上帝愛每一個人。



他亦是美國暢銷勵志作家,出版發行超過1.45億產品;最新著作是《Help Is Here: Finding Fresh Strength and Purpose in the Power of the Holy Spirit 》(暫譯:幫助就在這裡——在聖靈的力量中找到新的力量和目標)。



對於聖靈的體會,陸可鐸牧師有以下一番話:



「我就是那個想把每件事都做對的牧師,想解決每個問題,回答每個問題,結果失眠了,壓力很大。我的妻子很沮喪,臨床上很沮喪。我一團糟。我晚上睡不著覺。就在那時,我開始理解約翰福音 14 章中聖靈作為朋友和安慰者的意義。」



「聖靈以朋友的身份來到我身邊,與其說是喊叫,不如說是耳語,我開始在日常生活中感受到力量。」



「考慮到最近三四年或五六年的政治氣候,教會越來越以政治立場而不是屬靈立場而聞名,這讓我感到沮喪,並繼續讓我感到沮喪……我們需要什麼重溫?作為一個運動,作為一個民族,我們需要回到哪裡?好吧,對於任何讀過基督教義的人來說,答案是他把門徒們送回樓上的房間,然後說去等。」