【旅遊系列】復活節意大利教堂虛擬文化之旅

復活節將至，默想基督提升靈性多樣化，不妨考慮前往意大利教堂參觀聖畫，梵蒂岡博物館更設虛擬實境，遊人可安在家中透過電腦瀏覽6個展館的基督教經典藝術品。



復活節期間，我們可以體驗宗教藝術的獨特文化魅力，欣賞著名的基督教宗教文化遺產，探索羅馬天主教會的歷史和美麗建築，並參加意大利教堂所舉辦的特色節慶活動。



第一站，不容錯過的當然是有「教皇的教堂」之稱的梵蒂岡博物館，前身是教皇宮廷建於公元5世紀末，這裡可以欣賞到許多歷史文物，包括梵蒂岡博物館內庭園、米開朗基羅的壁畫、拱天神廊等，分別展示了不同的美學風格。



梵蒂岡博物館還開設虛擬實境，遊人可安在家中透過電腦瀏覽6個展館的基督教經典藝術品，包括：拉斐爾的房間（Raphael Rooms），西斯汀小堂（Sistine Chapel），新翼（New Wing），皮奧·克萊門蒂諾博物館（Pio Clementino Museum），西斯廷大堂（Salone Sistino），世俗文物舘（Profane Museum）。



接著，可以前往梵蒂岡博物館另一景點、全球最大的「聖彼得大教堂」，教堂建於1506至1626年之間，佔地超過2萬平方米可容納6萬人，由文藝復興時代拉斐爾、米高安哲羅等設計。



聖彼得大教堂是天主教的中心所在地，以文化和藝術的風格而聞名，遊人可以參觀建築內所有重要部分，如主教廳，聖殿，宜人的大教堂庭園，還可以在卡拉維耶列的頂端欣賞到羅馬市全景。



除此之外，如果來到羅馬，大主教廣場是必經之地，還可參加當地的復活節驚喜之旅。這是一個非常受歡迎的節日活動，旅客可以在城市的聖堂欣賞壯觀的表演和特色節慶活動。



最後，可以走訪其他一些較小的教堂和修道院，如聖母大殿，屬於天主教會的四座特級宗座聖殿之一，內有畫廊、彩畫玻璃、聖嬰搖籃，大殿後面有廣場、鐘樓等。



其餘三座是拉特朗聖若望大殿、城外聖保祿大殿、聖伯多祿大殿；另有拜占廷修道院等，將會有無盡的發現和驚喜等待著您。



意大利教堂旅遊，深入感受到復活節的特殊文化氛圍，體驗到源遠流長的基督教文化淵源和豐富的意國文化，快趕緊準備行裝體驗這次最難忘的復活節之旅！

