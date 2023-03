第95屆奧斯卡獎 最佳動畫短片得主從背叛基督回歸信仰

改編自英國畫家查理·麥克西(Charlie Mackesy)繪本《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》(The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)同名動畫奪得第95屆奧斯卡最佳動畫短片獎,麥克西藉著繪本釋放出勵志信息,早前他還透露從背叛基督回歸信主的經歷。



獎項落在原作查理·麥克西及馬修·弗洛伊德(Matthew Freud),麥克西致辭時感謝公眾大力支持,並表感激和說不出話來,他補充說,接受他的書及電影改編是「比真正的奧斯卡獎更大的獎賞」。



60歲繪本大師麥克西曾經是一位極度反基督教的人,然而近距離觀察基督徒了解到基督教的價值,改變了對教會的誤解。在2019年一個場合中麥克西透過視頻分享見證,表示好奇的天性促使他發現了人生的目的,永遠改變了他的生活,並且到耶穌基督面前,藉著藝術、講座、訪談分享信仰。



除了繪本,他還有創作藝術品,其中最著名的是《浪子回頭》的青銅雕塑,在英國倫敦聖三一布朗普頓(Holy Trinity Brompton)展出,成為最受歡迎的藝術品之一。



《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》動畫是作者將自己人生經歷投射在其中,故事講述迷路但好奇的男孩子遇上了鼴鼠、狐狸、馬,牠們各自有不同的性格:貪吃蛋糕的鼴鼠、受過傷害的狐狸變得沉默寡言、溫柔的馬內心藏著很多秘密,在路上大家相扶同行,一起尋找回家的路。



動畫帶出勵志的信息,如片中的台詞所說:「生活不容易,但你是被愛的」、「原來做我自己就足夠了」等,在人生脆弱的時刻,這些正面的思想成為每一個人寶貴的禮物。