第95屆奧斯卡獎 最佳動畫短片得主從背叛基督回歸信仰

改編自英國畫家查理·麥克西（Charlie Mackesy）繪本《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》（The Boy, the Mole, the Fox and the Horse）同名動畫奪得第95屆奧斯卡最佳動畫短片獎，麥克西藉著繪本釋放出勵志信息，早前他還透露從背叛基督回歸信主的經歷。



獎項落在原作查理·麥克西及馬修·弗洛伊德（Matthew Freud），麥克西致辭時感謝公眾大力支持，並表感激和說不出話來，他補充說，接受他的書及電影改編是「比真正的奧斯卡獎更大的獎賞」。



60歲繪本大師麥克西曾經是一位極度反基督教的人，然而近距離觀察基督徒了解到基督教的價值，改變了對教會的誤解。在2019年一個場合中麥克西透過視頻分享見證，表示好奇的天性促使他發現了人生的目的，永遠改變了他的生活，並且到耶穌基督面前，藉著藝術、講座、訪談分享信仰。



除了繪本，他還有創作藝術品，其中最著名的是《浪子回頭》的青銅雕塑，在英國倫敦聖三一布朗普頓（Holy Trinity Brompton）展出，成為最受歡迎的藝術品之一。



《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》動畫是作者將自己人生經歷投射在其中，故事講述迷路但好奇的男孩子遇上了鼴鼠、狐狸、馬，牠們各自有不同的性格：貪吃蛋糕的鼴鼠、受過傷害的狐狸變得沉默寡言、溫柔的馬內心藏著很多秘密，在路上大家相扶同行，一起尋找回家的路。



動畫帶出勵志的信息，如片中的台詞所說：「生活不容易，但你是被愛的」、「原來做我自己就足夠了」等，在人生脆弱的時刻，這些正面的思想成為每一個人寶貴的禮物。

