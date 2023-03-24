大齋期vs英國母親節 源自「母會主日」

大齋期第四主日（3月19日）為英國母親節，追本溯源乃「母會主日」，中世紀外地打工學徒回鄉探親、往所屬教堂（母會）參加崇拜之日。



Welcome Churches的UKHK網頁資料稱，英國和香港的母親節日期不同，今年英國母親節在3月19日（主日），該日也是基督教大齋期（四旬期）第四個主日，基督教傳統稱為「喜樂主日」（Laetare Sunday），而母親中的「母親」是指「母會」（mother church），即基督徒受洗的教區教堂。



據悉，早在中世紀英國人已經有習俗在喜樂主日回到母會參加崇拜，後來逐漸演變為遠在外地打工的學徒或家傭的假期，在當天他們可以回到出生地探望家人，並到他們所在的教堂做禮拜。



那麼，「母會主日」如何演變成「母親節」呢？始創者是美國人安娜·賈維斯（Anna Jarvis），由於她的母親多次表達想設立這節日，母親去世後賈維斯於1908年在西弗吉尼亞州舉行第一次公開的母親節崇拜，以紀念1905年去世的母親及感謝世上所有的母親，經過賈維斯多年的努力和宣傳，母親節終於成為美國家喻戶曉的節日。



至於母親節怎樣從美國傳到英國，這歸功於彭斯威克·史密斯（Constance Penswick Smith），他在1920年代提出復興傳統，在英國發起一場復興母親節的運動，鼓勵基督徒在母親節慶祝母親擁有多樣的身分，例如教會（母會）、家庭中的母親、耶穌基督的母親、大自然的母親。 這一舉措受到英國教會的歡迎，母親節迅速從英國本土傳播到英聯邦國家。



時至今日，英國許多教堂仍在母會主日舉行特別慶祝活動賀母性。 然而，隨著世俗的母親節在全球流行，在英國逐漸取代了母會主日。



今天，英國慶祝母親節的方式與香港非常相似，孩子製作小手工送給媽媽，例如卡片、小禮物、鮮花，或者幫忙做家務、煮飯等，無論英國或香港都按著既定的日子來慶祝。

