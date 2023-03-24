3.17聖博德日 懺悔錄揭示靈程苦路

3月17日為紀念聖博德主懷安息之日（St Patrick's Day），此君為最受歡迎聖人之一，17世紀初被定為正式的基督宗教節日，由天主教會，英國聖公會，正教會和路德宗確立。



愛爾蘭的聖博德（St. Patrick）是世界上最受歡迎聖人之一，第5世紀愛爾蘭的基督教傳教士與主教，將基督教信仰帶到愛爾蘭島，使愛爾蘭走出蠻荒時代，被後世稱作「愛爾蘭使徒」，並受譽為「愛爾蘭的主保聖人」。



據天主教在線（Catholic Online）介紹，聖博德出生在羅馬時期的不列顛，大約14歲在一次襲擊中被愛爾蘭海盜俘虜，作為奴隸被帶到愛爾蘭放牧和放羊。當時，愛爾蘭是德魯伊教徒和異教徒的國度，但聖博德轉向上帝並寫下了他的回憶錄《懺悔錄》（The Confession）：



「對上帝的愛和對祂的敬畏在我心中越來越強烈，信仰也是如此，我的靈魂也昇華了，以至於在一天之內，我做了一百次祈禱，在晚上，幾乎一樣。我在樹林和山上祈禱，甚至在黎明前。我沒有感覺到雪、冰或雨的傷害。」



聖博德被囚禁至20歲，當時做了一個來自上帝的夢，夢中上帝告訴他去海邊離開愛爾蘭，然後他逃了出來。在那裡找到了水手，這些水手將他帶回英國並與家人團聚。回國幾年後，聖博德看到了他在回憶錄中描述的景象：



「我看到一個人來了，好像是從愛爾蘭來的。他的名字叫維克托里庫斯，他帶了很多信，給了我其中一封。我讀了標題：『愛爾蘭人的聲音』。



當我開始寫這封信時，我想像在那一刻我聽到了那些在西海旁邊的福克盧特森林附近的人的聲音——他們大聲喊道，就像一個聲音：『我們呼籲你，聖僕男孩，來我們中間走走。』」



這個異象促使他研究神職，並由歐塞爾主教 St. Germanus 祝聖，他曾在其指導下學習多年，後來被祝聖為主教，並被派往愛爾蘭傳播福音。



聖博德於公元433年3月25日抵達愛爾蘭的斯萊恩；對於接下來發生的事情有多種傳說，其中最著名的說法是他遇到了一個德魯伊部落的酋長，後者試圖殺死他，上帝卻阻止，聖博德令到酋長歸信基督，而且在整個愛爾蘭傳播福音。在那裡，他改變了許多人，最終有數千人和開始在全國各地建造教堂。



他經常用三葉草來解釋神聖的三位一體，在聽到聖博德的信息後，整個王國最終都歸信了基督教。



聖博德在整個愛爾蘭佈道和歸主40年，創造了許多奇蹟，在《懺悔錄》寫下了他對上帝的愛。在經歷了多年的貧困生活、旅行和忍受許多痛苦之後，他於公元461年3月17日去世。



聖博德死於索爾，在那裡建造了第一座愛爾蘭教堂，據悉他被埋葬在唐聖博德的唐大教堂（Down Cathedral, Downpatrick），其墳墓於1990年以花崗岩為標記。

