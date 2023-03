太空人威廉姆斯：融合信仰與科學 締造航天紀錄

太空人威廉姆斯在美國太空總署工作大半生,2016年打破逗留在太空累計最長日子的記錄:534天;65歲的他透露畢生熱愛科學並且與基督教信仰交織一起。



威廉姆斯(Jeff Williams)出生於威斯康星,在美國太空總署工作30多年,在他的太空人職業生涯擔任過太空穿梭機、國際太空站的飛行員,共執行4次太空任務,2016年成為美國太空總署連續留在太空最長時間的太空人。



他從小就對科學著迷,在八年級時獨自一人參加當地路德教會牧師的堅振班。在生命的那個階段對信仰和聖經有很多疑問。1980 年從美國軍事學院畢業,跟安娜瑪麗結婚,她後來聽到福音後信主。



這位太空人的信仰之路始於1990年代,威廉姆斯表示當時與妻子面臨婚姻危機,促使他開始思考生命中更加重要的問題,於是與妻子一起參加當地教會的活動,更加了解聖經和神的話語,進而接受了耶穌基督作為救恩的贈予者。



威廉姆斯分享:「隨著對生命呼喚的認識和理解不斷加深,我意識到我們被創造是為了一個目的,而這個目的就是為上帝和我們的同胞服務,所以這對我的生活方式來說是一個深刻的改變。」



他相信,透過基督教信仰學到了如何更好地理解人類的本質和目的:「科學和信仰並不是對立的,而是能夠共同存在並闡述更大的真理。」他認為,理解信仰和科學如何相輔相成,能夠更好地明白這個世界和自己的位置,對於人類的進步和成長也是非常重要。



人生下半場的威廉姆斯,離開太空進入神學院(Master’s Seminary)攻讀,獲教牧學博士,現於恩典聖經教會(Grace Bible Church)擔當牧職,著有《The Work of His Hands: A View Of God》(祂手作工:從太空看上帝的創造 ),書中他自言神聖的創造細緻善良,上帝對他和宇宙萬物有著智慧和生動的教導。



總體而言,威廉姆斯的信仰經歷是一個有啟示性和勵志的故事,展現了如何將信仰和科學結合起來並在生活當中實踐。從他的貢獻表明,科學和信仰對於人類的進步和成長都是必要,而相互理解和尊重也是不可或缺的。