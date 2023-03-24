日本基督教文化協會講座 前校長籲百年後信徒創新回應上帝

日本基督教文化協會3月1日舉辦一場名為「現代基督教的教義」在線講座，邀請東京神學大學前校長近藤克彥分享，他認為基督教在不同時代面對挑戰，20世紀初的神學集中探研上帝，侷限了祂的工作；因此寄語「100年後的基督徒」創造一種具有挑戰性的表達方式來回應對上帝的讚美。



在講座中，近藤克彥與青山學院大學宗教主任森島豊對談，近藤克彥憶述信主經歷，年少喪父青春歲月坎坷，從19世紀新教神學家卡爾·巴特（Karl Barth）的著作獲神學啟蒙，接觸到基督教。



近藤克彥首先將基督教義研究定義為「努力闡明基督教信仰的核心部分、當前教會和基督徒的活潑信仰，以及不斷的挑戰」，並強調了「歷史啟示」的重要性，在20世紀初的神學，焦點一直集中在「從上頭來的上帝」和「耶穌的傳道」，歷史上耶穌誕生、死在十字架、復活的故事多少被淡化，故此我們要從基督教歷史中反思，並將其應用於當今的教會。



他還提到傳福音理論和基督教世界政策，在通過教義研究恢復世界方面的重要性，指出基督教神學在自然界和人類世界失去了上帝。人們局限神作工的地方，沒有意識到有一位神在人類歷史的洪流中生活作工，將上帝推回世俗、個人心中的神。



近藤克彥指出：「這是一種對現代基督教的挑戰和普遍，我們不可能將上帝的位置局限於靈魂，而讓上帝在社會、歷史和自然界的工作無意識地離開，因此需要加深我們對現實世界的理解。」



最後，近藤克彥寄語「100年後的基督徒」，如果100年後神的國度還沒有完成，神學還有一席之地，他們尊重工作的同時，創造一種新的具有挑戰性的表達方式來回應對上帝的讚美。

