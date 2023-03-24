領袖錯誤不可避免 猶太人理想主義融合現實踐行領導

3月猶太教尼散月，猶太學者藉著節日探討猶太人的領導方式和利未記的教訓。



3月尼散月（聖經和合本譯作「正月」）是希伯來曆的一個月份，為猶太教曆1月、猶太國曆7月，長為30天。猶太學者和希伯來學者艾琳·蘭開斯特（Irene Lancaster）在《今日基督教》（Christian Today）撰文探討猶太人的領導方式和利未記的教訓。



利未記的第一章涉及為無意中的錯誤行為帶來的贖罪祭（利未記 4:1-3），有四類贖罪祭，取決於犯錯的人。首先是大祭司，然後是整個社區，由公會或最高法院代表，第三個是領袖，第四個是普通人。



大祭司、最高法院或普通人可能或可能不會犯錯，然而領袖不可避免地會出錯，當然領導的領導力也出現錯誤。



猶太人的領導方式是現實主義和理想主義的不同尋常的結合。理想主義使政治服從倫理；責任的權力；實用主義要良心。從利未記中了解到，領導者不可避免地會犯錯。



錯誤伴隨著領土，這就是他們始終接受預言性的批評，並不斷學習托拉的原因，正如希伯來聖經規定的那樣，作為君主職責的一部分。



蘭開斯特解釋，Asher的發音為ash-er ，是祝福、喜樂、快樂的意思；正如《塔木德》（Talmud）所說：「幸福的一代人領袖願意為他的錯誤獻上贖罪祭。」



領導力既需要冒險的勇氣，也需要在風險失敗時謙虛地承認，因為它不可避免地會失敗。這就是利未記對於社會福祉如此重要。

