華理克牧師籲信徒重啟生命：餘生在未來不是過去

美國加州馬鞍峰教會牧師華理克（Rick Warren）近日在個人網誌發表靈修心得，呼籲信徒重啟生命，第一步是讓過去的過去，重新祈求上帝在我們身上開展將來的事情。



華理克牧師在3月13個人網誌提到，每一個人都是過去的產物，縱使經歷好與壞的事情都已經過去；從今天開始我們在基督裡可以得到自由，這就是基督教意義所在。



他說：「你的餘生在未來而不是過去，你的過去已結束了，你無法改變它，所以不要糾纏於它。相反，開始祈求上帝在你身上做一些新的事情。」



我們可以重新展開生活，只要按下重置的按鈕人生就得到第二次機會，他引用以賽亞書43章18至19節說：「耶和華如此說：你們不要記念從前的事，也不要思想古時的事。看哪，我要做一件新事；如今要發現，你們豈不知道嗎？我必在曠野開道路，在沙漠開江河。」



重啟的第一步是向上帝祈求給我們新的活力、新的精神、新的希望和新的心，華理克牧師並且建議祈禱之後檢視靈程，有三步驟：



1. 甚麼健康的習慣可以幫助我們專注於未來而不是過去？



2. 在我們一生中認為可以祈求上帝重設多少次？



3. 哪些跡象表明是時候重新開始新生活？



最後，我們誠心向上帝祈禱，感謝基督為自己的罪而死，賜下救贖恩典並且以信心接受耶穌基督的愛，相信祂會遵守承諾永遠地拯救我們。

