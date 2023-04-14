從《懺悔錄》到恩典論：唐崇榮介紹奧古斯丁的貢獻

奧古斯丁為第4世紀神學家，著名的《懺悔錄》記錄了悔改的經歷，對原罪有深徹的體會，其後發展出的神學思想如恩典論、揀選論、信心論，對後世影響深遠。著名華人牧者唐崇榮近日在講壇介紹其神學思想。



印尼歸正福音教會中文堂臉書上載唐崇榮牧師3月12日在印尼歸正福音教會主日講道，主題為：「歷史上的十大更新：奧古斯丁帶來的更新 5」。唐崇榮表示，奧古斯丁的《懺悔錄》是一部曠世著作，對罪人悔改帶來啟發和感動，不但影響宗教領袖，還影響普羅大眾，啟發歷史上無數的人。



奧古斯丁神學理論影響後世甚廣，他根據聖經找到原罪是一個存在的事實，正如羅馬書5章12節所說：「這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。」



唐崇榮舉例，在二次大戰日本天皇任命東條英機擔任內閣總理大臣，發動偷襲珍珠港打沉美軍幾十艘戰艦；德國納粹黨希特拉殘殺650萬猶太人。發動戰爭的人最終失敗，上帝介入人類歷史，史歷因而有轉機，因此基督徒不要喪膽一定要倚靠上帝。



奧古斯丁另一項貢獻是對恩典論的啟發，奧古斯丁的恩典論提到：「既然人都是犯罪的，怎麼會悔改歸正？這是因為上帝施恩、開導人的心，使人歸回上帝。」人之所以能有純正的信仰，是因為上帝的恩典，如果上帝不施恩，沒有人能蒙恩。



從恩典論，奧古斯丁進而帶來揀選論， 以弗所書說：「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵。」唐崇榮表示，許多信耶穌的人不明白上帝的揀選，所以他們的信仰像那些迷信的人一樣，以為我不求福就不能到我。



最後，唐崇榮介紹奧古斯丁的信心論，羅馬書4章3節：「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」因信稱義成為基督教教義，上帝是義的本體，人以信心回到上帝面前領受祂所賜的義。



唐崇榮總結，這些都是奧古斯丁在歷史上的偉大貢獻。

