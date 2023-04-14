聖經涉及色情內容？猶他州家長要求學校圖書館下架

猶他州匿名家長向學區投訴稱聖經是色情書籍，並列出創世記至啟示錄的經文，要求將這部上帝之書從高中圖書館下架。



該名家長向鹽湖城北部的戴維斯學區投訴，指聖經是「周圍最色情的書籍之一」，還附上一份清單列出130多段被認為是冒犯性的經文，包括：「亂倫、手淫、人獸交、賣淫、生殖器切割、口交、假陽具、強姦，甚至殺嬰。」指出，違反猶他州鹽湖城法典第76-10-1227條，有關法典將色情和有害材料定義為「對非法性行為、性不道德行為的描述或裸體的材料」。



該名家長列出的聖經經文包括：摩西在西奈山授予以色列人律法中涉及同性戀（利未記18:22）、亂倫和獸交（申命記27:20-23）、性侵犯的法律（士師記19:22-29）。



新約的經文有：耶穌在馬太福音15章、馬可福音7章講了色情的說話，如「因為從心裡發出來的，有惡念、凶殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟。」（馬太福音15:19）



另有啟示錄2章14節：「有幾件事我要責備你：因為在你那裡有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。」



然而，該法典指出，此類定義不適用於任何「對未成年人具有嚴肅的文學、藝術、政治或科學價值」的材料，而這些材料可能包括舊約和新約。



據悉，該名家長來自猶他州父母聯合會，這是一個保守的父母權利組織，近幾個月來，這組織一直在挑戰猶他州 HB374學校圖書館的各種書籍；於去年三月簽署成為法律，禁止「公立學校的某些敏感教學材料」。



近年來，禁書之戰愈演愈烈。去年秋天，美國圖書館協會聲稱，由於家長擔心描繪兒童性行為和戀童癖的露骨色情材料，禁止或限制學校圖書館的書籍的努力正在增加。

