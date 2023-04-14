穆斯林齋戒月30天 前線差會推禱告指南、動畫短片

每年3月是穆斯林齋戒月，前線差會發起為穆斯林齋戒月禱告運動，推出禱告指南、製作動畫短片系列守望全球穆斯林群體，包括阿富汗南普什圖人、波斯尼亞克人；亞洲有孟加拉西爾赫蒂斯人、馬來西亞馬拉人、印度安薩里人等。



穆斯林齋戒月禱告運動：指南備文字、動畫（粵／普語）



今年穆斯林齋戒月由3月23日至4月20日為期一個月，穆斯林齋戒月是穆斯林重新對焦伊斯蘭崇拜的節期，前線差會推出《2023齋戒月禱告指南》，主題為「願萬民都知道」激勵人們為穆斯林祈禱，相信上帝必垂聽。



該禱告指南內容有背景故事，講述故事主人翁面對的處境，幫助人們學習理解和尊重穆斯林群體，以更廣闊的視野紀念他們；另外有經文應用，透過不同經文加深對神話語的盼望；代禱宣告指南，為族群及其所在地的福音現況、面對的窘境和阻攔來做宣教性的禱告。



在齋戒月禱告指南的《2分鐘動畫禱文系列》，以《願萬民都知道》「齋戒月三十天禱告指南」內容為基礎，每日在該會網頁、臉書、Instagram、YouTube發放，讓人認識穆斯林世界，以祈禱服事參與天父福音工作及祝福穆斯林，備有廣東話及普通話版。



紀念中東、亞洲穆斯林群體



第一天（3月22日）介紹阿富汗南普什圖人，短片指出在當地約有900萬南普什圖人，居住地方環境欠差、飲用食水受污染、醫療條件缺乏、人們壽命大多少於50歲。在視頻裡旁白帶領觀眾一起祈禱，為這群體祈求天父醫治保護，特別是弱小孩童和婦女，祈求天父讓他們認識一位為愛而捨棄生命拯救他們的耶穌基督。



另一個民族是波斯尼亞克人，他們是居住在波斯尼亞和赫塞哥維納的穆斯林，經歷幾個世紀不同的統治者，在上世紀面對內戰、宗教逼迫，失去無數生命，存活的波斯尼亞克人也活在恐懼中；祈求主讓這群體聽見耶穌救贖好消息，平安進入他們心裡，離開戰爭帶來的仇恨和恐懼，接受耶穌基督為生命的主。



亞洲穆斯林群體則有孟加拉西爾赫蒂斯人；馬來西亞馬拉人；印度安薩里人、安薩里人、哈賈姆人等。



台灣前線差會推《frontiers 30+》禱告365天



此外，台灣前線差會推出2023年《frontiers 30+》齋戒月禱告指南，是前線差會原生，為穆斯林禱告的指南，內容包含全球30個不同穆民群體，鼓勵讀者每日依序為一個不同的群體禱告。



台灣前線差會在網頁指發放消息，指出目標不單為穆斯林禱告30天，而是365天，深切關心的也不止為穆斯林禱告，更加期待為穆斯林服事，「 frontiers 30+ 」象徵無時無刻思想他們，探索30天禱告之後上帝更多的心意，呼籲大家的禱告行動絕不限於30天。

