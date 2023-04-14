中國各地教會紀念復活節 上海國際禮拜堂恢復禮拜

復活將至，中國各地教會舉辦受難及復活節紀念聚會，大型教會廣州基督教天河堂、北京市基督教豐台堂舉行燭光禮拜；另有上海國際禮拜堂大修後於復活節恢復禮拜。



廣州基督教天河堂3月23日公佈聖周和復活主日安排，邀請信徒前來參加，從4月2日至4月9日舉行11場聚會，包括聖枝主日禮拜、聖周三禱告會、耶穌受難日燭光禮拜、聖周六讚美會、復活主日禮拜、復活節歡聚會等。



維基百科資料稱，廣州基督教天河堂，簡稱天河堂，是中國廣東省廣州市一座基督教新教教堂，1949後廣州第一間興建的基督新教教堂，更是天河區第一間教堂。教堂前身是海珠區的小港堂，由於教堂損毀嚴重，故易地重建，2007年9月15日舉行新堂奠基禮，2009年2月10日動工。



至於北京市基督教豐台堂，復活節期間舉辦棕枝主日、權柄日、教誨日、靜修日、受難日（十架七言）、墳墓日、等聚會。



在復活節期間，上海國際禮拜堂大修後重開舉行復活節禮拜。



禮拜堂在3月26日在微信公眾號發佈通有關消息，並指 為確保信徒有序、安全地參加禮拜，提醒信徒在主日禮拜實行網絡預約，預約二維碼由該堂公眾微信號發佈，參加禮拜的信徒需提前實名預約，預約額滿即關閉預約通道，獨居老年人和沒有智能手機的老年人，禮突堂則預留現場預約通道。

