台灣基督長老教會修訂《使徒信經》華語版、魯凱族語版

台灣基督長老教會公告修訂《使徒信經》華語版及魯凱族語版，使徒信經為基督宗教三大傳統信經之一，回應異端諾斯底主義，時至今天不同基督宗派按其版本認信教義。



《使徒信經》為基督宗教三大傳統信經之一，被視為早期基督教會信仰的敘述，與其他信經例如《尼西亞信經》、《迦克墩定義》不同，並非在特定時期和一次性的教會大會撰寫及認可，而是大約在主後200年至750年之間辯護士時期逐漸形成，目的為回應當時代被判為異端的諾斯底主義。



信經共12句分三部分：第一部分相信全能的天父、第二部分相信耶穌基督神人二性和救贖、第三部分相信聖靈與教會與聖徒之關係。隨著時間轉移，基督宗派按其版本認信基督教義。



台灣基督長老教會2月公佈，總會信仰與教制委員會提供公告修訂之華語版《使徒信經》，並於網頁供下載鼓勵教會使用，同月亦公告修訂使徒信經之魯凱族語版。



〈使徒信經〉華語版：



我信上帝，

全能的父，

創造天地的主。

我信我主耶穌基督，

上帝的獨生子。

祂從聖靈感孕，

由童貞女馬利亞所生，

在本丟彼拉多手下受難，

被釘於十字架， 受死，埋葬，降在陰間，

第三天從死人中復活，

升天，坐在全能父上帝的右邊，

將來必從那裡降臨，

審判活人與死人。

我信聖靈，

聖而公的教會，

聖徒的相通，

罪的赦免，

身體的復活，

永遠的生命。阿們。



《使徒信經》計有不同版本，如天主教的拉丁文版、文言版；白話版；聖公宗、信義宗、浸信宗等版本。

