以色列司法改革危機：組織發起祈禱運動求公義

以色列慶祝75周年立國之際，適逢遇上全國司法改革激發的示威浪潮，耶路撒冷國際基督徒大使館（International Christian Embassy Jerusalem）發起為期一年全球禱告運動，4月份的祈禱包括為國家領袖禱告，求神彰顯公義。



以色列全球禱告運動從今年1月至12月，每月為國家、政治、社會、人民信仰祈禱，近月以色列社會正經歷一場嚴重的內部危機，全國對司法改革激烈辯論引發大量示威者走上街頭，隨著以色列即將迎來成立75周年，國家陷入建國以來（1948年）最大的危機。



耶路撒冷國際基督徒大使館總幹事爾根布勒（Dr. Jürgen Bühler）在該網站撰寫每月書信指出，反對改革抗議活動流行口號是民主，然而極端宗教在社區急速發展，擔心一旦司法改革被推翻，以色列將從一個自由的猶太民主國家轉為宗教神權國家。



他提到，過去基督教領袖在政治領域備受爭議，從基督教歷史看虔誠和善意的宗教領袖不一定成為優秀的政治家：「宗教改革家加爾文領導的日內瓦復興誕生了一個短暫而輝煌的時期，日內瓦被稱為『上帝之城』，然而它最終導致了宗教領袖的嚴厲統治，鼓勵兒童在父母犯罪時監視和背叛他們的父母。」



爾根布勒呼籲以色列的政治和宗教領袖回歸上帝，祈求智慧和恩典以恢復國家的團結，在這個艱難的時刻，以色列需要尋求上帝將恩典傾倒在以色列民族；同時為總理內塔尼亞胡禱告，願上帝賜給他智慧，以公義來統治這個國家：「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水隨意流轉。」 （箴言21:1）



耶路撒冷國際基督徒大使館本月引用以賽亞書62章進行禱告活動，首天禱告於4月5日開始，同日於下午4時（以色列時間）舉辦在線全球禱告聚會。

