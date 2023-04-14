美國教堂創舉！直升機空投千隻彩蛋紀念復活節 　　　

復活節紀念耶穌基督復活之外，也是美國大小教堂吸引不常到教會的信徒大好機會，有教堂一連兩周末安排直升機從上空投下3000多隻復活彩蛋，不過此舉被批評是消費基督的復活，聖俗二事混為一談。



德克薩斯州休斯敦清湖浸信會教堂（Clear Lake Baptist Church）在網上發帖文稱，本周末和下周末安排直升機從加利福尼亞到緬因州投下3,000多隻復活彩蛋給小孩子，呼籲大家一齊來教會參加。



類似的活動在多間大小型教會舉行，位於維珍尼亞的小型教會比弗丹浸信會（Beaverdam Baptist Church）也預訂了一架直升飛機在復活節周末從教堂頂飛過空降復活蛋，並向家庭贈送總共10,000隻，其中數千隻是從天而降的，牧師稱教堂第一次這樣做。



斯圖爾特牧師（Pastor Gary Stewart）說：「我們在農村地區中心遠離繁華城市，教會平均每周出席人數約為250人，但我們喜歡大膽創新，相信上帝會給我們願景和努力，讓我們參與其中。」



不過，教會舉行這類行動紀念復活節遭到批評，作家兼新約聖經教授斯科特·麥克奈特（Scot McKnight）認為，教會在消費耶穌基督的復活，將雞蛋與復活的神聖事情混為一談，污染了福音信息。



他指，雖然理解牧者渴望通過活動吸引人們回到教會，但這類活動強化了過度消費的文化，將復活節變成娛樂推廣。



斯圖爾特牧師則回應批評，強調絕不會背棄福音為中心的宗旨，這樣做為了孩子仍然有機會聽到復活節的真正意義，相信活動帶來積極的效果多於消極。



對於美國教堂用直升機空投千隻彩蛋紀念復活節的創舉，不同人士的觀點角度各異，有牧者呼籲信徒不要忘記耶穌基督的救恩。

