聖公會復活節牧函：主教籲信徒以生命說好港澳故事

復活節剛過，基督復活帶給人類的盼望長存不息，香港聖公會主教院早前發出復活節牧函，呼籲信徒積極面對在世任何挑戰和困境，基督復活賜人盼望，人亦能以生命說好香港和澳門的故事。



香港聖公會主教院三位主教陳謳明、郭志丕、謝子和在復活節牧函表示，人類社會經歷西方的啟蒙運動，追求民主、自由、安全、平等的社會，加上科技發展帶領人類到嶄新時代，人類以為解決過往的難題。



可是過去二十年人類變得沒有盼望，早在新冠疫情之前西方的債務危機、民粹主義社會極端化、科技發展令人非人化，宗教信仰、道德規範被人類撇棄，人類的盼望在哪處？



復活大能的的主帶給人類真正的盼望，只要人們與復活的基督復和，才能看到新的未來，因為復活的耶穌能改變人的生命，讓人類有更新的視野和精神去實踐，如此我們才可以在沒有缺陷的現世朝向完全的國度進發。雖然香港疫情緩和經濟復甦，但是社會仍面對種種挑戰，香港持續的移民潮、年青人選擇躺平對前景不樂觀、不少家庭等待上樓。



三位主教表示，當我們希望能夠說好香港和澳門的故事，本身有好的故事才有話可說：「復活節不單是給我們以生命去譜寫好故事的時機，更是去告訴世界這兩座城市是滿有盼望的。」我們追求經濟、創科突破之時，人類應該有愛心與關懷之情，將之帶進社會，以及好好培育孩子， 讓他們在德、智、體、群、美比上一代做得更好。



總而言之，耶穌基督才是全人類的終極盼望，我們處身在展開而未完成的天國，才能夠積極地面對現實任何挑戰和困境，心底發出復活的歡讚。

