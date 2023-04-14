印尼基督教堂被穆斯林阻拜崇 復活節前夕遭關閉

印尼雅加達基督教會兩周前被穆斯林闖入阻止會眾拜崇，教堂牧師堅持繼續敬拜，當地媒體報導，該教堂於復活節前夕被政府關閉。



在雅加達東南約60英里處，兩名穆斯林進入印尼西馬隆貢族基督教堂大樓（Simalungun Christian Protestant Church）拍照、錄影和要求會眾散去，在場的西蒙牧師（Julles Purba）堅持繼續禮拜直到結束，並指「過去兩年從未遇到過任何爭執或衝突。」



晨星新聞（Morning Star News）報導，事發兩周後，普瓦加達攝政王安妮·拉特納·穆斯蒂卡（Anne Ratna Mustika）與當地烏理瑪委員會領導人、當地警察和軍方負責人、當地宗教部門負責人、地區民族和政治團結主席一起封鎖了教堂。



普禾加多市教堂 長老委員會主席克里斯蒂安（Krisdian Saragih）表示，該座教堂建築在沒有正當法律程序的情況下被關閉。



克里斯蒂安稱：「法院判決書上應該蓋章，作為當地政府執法的證據。」他還指出，教堂會眾從未與該地區的居民發生過任何問題。



該建築在復活節前一周關閉，並且沒有提前通知教會的領導人，他指這對所有會眾來說是一件令人悲傷的事情，因為它發生在復活節聖周之前，當地官員不應該關閉這座建築，而應該向教會領袖提供一份獲得建築許可的要求清單，而這些要求包括獲得周圍居民的認可。」



普瓦加達攝政王安妮表示，在教堂獲得所有許可之前，將會暫時關閉該座建築物，這是她和當地宗教部門與附近的19座教堂做出的安排。



印尼基督教會（The Communion of Indonesia Christian Churches）向普瓦加達攝政王提交抗議信，指關閉教堂是一種歧視行為。



抗議信表明，「以沒有教堂建築許可證作為封閉教堂建築的理由，這是攝政者編造的藉口；過去30年來，有幾間教堂提交了建築許可申請， 但至今仍未獲得許可。」



信中還指出，普瓦加達有些教堂幾十年來一直申請建造禮拜堂的許可，但沒有獲得許可，並指印尼基督教聯合教會（HKI）、巴塔克卡羅新教教會（GBKP）、新約基督教會等教會，也遭受同樣的命運。



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）《 2023全球守望名單》，作基督徒最危險的50個國家之中，印尼排名第33位。



敞開的門報告表示，近年來，印尼呈現出更加保守的伊斯蘭教特徵，這可能會給基督徒帶來壓力，尤其是那些來自穆斯林背景的基督徒。



報告指出：「如果一間教會被發現在傳教和傳播福音，他們很快就會遭到伊斯蘭極端主義團體的反對，尤其是在農村地區。在印尼的一些地區，非傳統教會很難獲得建造教堂的許可，而當局往往無視他們的文書工作。」

