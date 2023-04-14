離婚再婚如換手機？ 萬力豪牧師：先向神誠實認罪

The Hope教會網上節目《牧師！我朋友想問…》第六季第1集上月底播出，主題是「離婚了還能期待愛情嗎？」萬力豪牧師表示結婚不像買手機，是與伴侶相處一輩子；再婚者也需向神誠實認罪。



婚姻不是愛情墳墓，是自己的「墳墓」



萬力豪指出，結婚不像買手機是活生生的人相處一輩子，對婚姻有更深的了解就會發現對方和婚姻不是之前想像的那樣子。



被問到對個人婚姻的看法，萬力豪覺得婚姻不是愛情的墳墓，是自己的「墳墓」要對自己而死才可以兩個人在一起生活。婚姻不是住在一起是成為一體，要將很多自我放下謙卑自己。



聖經教導我們在婚姻彼此謙卑順服，婚姻不是愛情的墳墓，從信仰角度看墳墓不是最恐怖，因為墳墓都會再生，學習將老我治死重新活過來發掘成為一個怎麼樣的人，然後組成怎麼樣的婚姻。



離婚再婚宜向神認罪



對於離婚的人還能期待愛情嗎？萬力豪表示教會有很多的人可能離了婚，也有些離婚後再婚，強調離婚不是首要的選項，但身邊的人少一點去論斷，The Hope教會同時處理離婚和離婚再婚的群體。



對離婚人士，耶穌在馬太福音19章回答法利賽人是否可以休妻的問題指出，離婚絕對不是神的心意，雖然神 準許但不是喜悅的事情。萬力豪解釋，神準許離婚有條件限制，在於人在性上面破壞了盟約，即是有外遇或者在婚姻裡向對方施行暴力，令對方精神身體受傷害。



對於離婚再婚的問題，耶穌在馬太福音19章9節繼續解釋：「凡休妻另娶的，若不是為淫亂的緣故，就是犯姦淫了；有人娶那被休的婦人，也是犯姦淫了。」



萬力豪表示，耶穌針對的不是律法，律法是表面，耶穌針對人的內心和動機。萬力豪勉勵離婚再婚人士誠實來到神的面前，首先需要認罪相信神愛他幫助他，在任何情況有著神的救贖，在神裡有著美好的將來，別人也不宜去論斷對方。

