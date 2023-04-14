華理克牧師：生命重置需從內部改變開始

美國加州馬鞍峰教會牧師華理克（Rick Warren）近日在個人網誌發表靈修心得，指出一個人的生命重置（reset）來自思想改變、內心改變，只有上帝才能改變。



華理克認為，生命更新在於內在改變，只有上帝介入、聖靈幫助才會產生變化，而且持續地發生。撒迦利亞書4章6節說：「 萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」



生命更新也不能靠自己的力量改變生活，單憑意志力也不足夠，哥林多後書3章18節說：「我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」



改變涉及一生的過程需要聖靈的力量，當聖靈在人裏面工作的時候，上帝將人轉變為被改造之後的樣式，而且越來越像神。然而過程漫長需要長時間，因為牽涉到一個人的情感、成熟、屬靈、堅強、快樂、健康，上帝製作蘑菇可能用6小時要，祂要一棵成熟的橡樹需要60年。



華理克牧師並且列出三項反省問題：



1. 甚麼時候嘗試過靠自己力量改變生活，結果如何？



2. 為甚麼認為上帝希望我們生命中某些改變需要更長時間？



3. 採取重置的最佳步驟是先踏出一小步，你會踏出那一步來改變生活，幫助自己成為屬神的人呢？即使邁向第一步如何倚靠聖靈？

