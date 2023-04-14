科學家利用紫外線攝影「擦除」1750 年歷史新約聖經譯本

科學家使用紫外線攝影「擦除」技術發現一個隱藏的古代譯本，其中包含馬太福音的部分內容，據說是唯一已知的「證明古敘利亞文版本的第四部手稿的殘餘」。



奧地利科學院（OeAW）研究中世紀的學者凱塞爾（Grigory Kessel）等研究人員使用紫外線攝影找到隱藏在三層文本下面的古代譯文，包含馬太福音11章30節至12章26節。



根據敘利亞語翻譯，馬太福音12章1節原文說：「那時，耶穌在安息日經過麥田；祂的門徒餓了，就開始摘麥穗吃，開始摘下穀粒，用手揉搓，然後吃掉。」



古代譯文近1750年前作為古敘利亞語譯本的一部分，有關研究上月在《新約研究》雜誌發表，根據大英圖書館的資料，敘利亞語是東阿拉姆語的一種方言，從公元1世紀到中世紀，敘利亞和中東的幾個國家教會都在使用，雖然它是用與希伯來語相同的字母書寫的，但敘利亞語有其獨特的字符。



根據奧地利科學院發布的聲明指出，發現的文本是在3世紀製作，並在6世紀複製的。大約1000多年前，古代以色列的一位抄寫員擦掉了一本刻有敘利亞文字的福音書，以便重新使用，因為羊皮紙在中世紀的沙漠中是一種稀缺資源，經常被重複使用。



凱塞爾說：「敘利亞基督教的傳統已知舊約和新約的幾種翻譯，直到最近，才知道只有兩份手稿包含福音書的古敘利亞語譯本。」



奧地利科學院中世紀研究所所長克勞迪婭·拉普（Claudia Rapp）估計，敘利亞語譯本的製作時間至少比一些現存最古老的希臘手稿（包括西奈抄本）早一個世紀。



西奈抄本是一部完整的福音書，據信其年代早於四世紀。拉普表示：「這一發現證明了在處理中世紀手稿時，現代數字技術與基礎研究之間的相互作用是多麼富有成效和重要。」

