馬來西亞頒令禁止穆斯林進入基督教堂

馬來西亞雪蘭莪州發出追捕令，禁止穆斯林進入基督教堂及其他非穆斯林禮拜場所。



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors） 報導，馬來西亞西部的雪蘭莪州3月15日通過該法令，據悉是回應體育部長舉辦讓公民更多了解基督教的活動。



根據馬來西亞國家憲法，伊斯蘭教是國教。憲法還允許對穆斯林改教者的限制。



不過，並非所有穆斯林都支持該法令，穆斯林政治家賽沙迪（Syed Saddiq）在社交媒體上發布的一段視頻：「當我們的孩子無法理解同齡人的宗教和文化時，我們如何希望他們生活在一個和諧的社會中。」



賽沙迪 並指，不相信穆斯林進入基督教堂就會動搖信仰，在大馬不同宗教的每天都會聽到伊斯蘭教祈禱五次。



雪蘭莪州是馬來西亞人口最多的州屬，2020年該州的穆斯林佔全國人口63.5%。



據「敞開的門」《 2023全球守望名單》，作基督徒最危險的50個國家之中，馬來西亞排名第43位。敞開的門並指，法令帶來實際後果，這將阻止穆斯林參加在教堂舉行的婚禮或其他活動，並影響人們活動協調員和婚禮攝影師的收入。



敞開的門馬來西亞合作機構對追捕令表示擔憂：「看到此類事件的增加令人震驚，伊斯蘭當局獲得越來越多的控制權，以及限制少數民族的權利，然而，少數民族甚至伊斯蘭社區內部的心態發生了轉變，人們厭倦了被控制，他們開始大聲疾呼。」

