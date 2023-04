亞洲基督教議會 培訓柬埔寨青年應對愛滋病挑戰

亞洲基督教議會於柬埔寨金邊展開為期兩天的全國培訓計劃,為當地基督教青年領袖提供必要的知識和領導技能,以抗擊柬埔寨的愛滋病毒流行。



亞洲基督教議會(Christian Conference of Asia, CCA)消息,柬埔寨愛滋病威脅日益嚴重,會議幫助參與者全面了解問題,加強對病毒傳播的知識,會議強調「安全」包括:更安全的做法、獲得治療、自願諮詢和檢測、賦權。



在聖經闡釋和小組討論會,分析教會為弱勢群體提供平台,通過基督的整體醫治獲得生命,期望以此的圓滿方案,為減低愛滋病方面起到作用。



互動環節方面,與會者分享他們在家庭和社區感染愛滋病毒的個人經歷,強調愛滋病毒與家庭和社區密切相關的現況,而不是一種遙遠或孤立的現象。參與者承諾在其環境採取行動,以確保在社區分享全面的愛滋病毒知識。



兩場會議進一步分析了柬埔寨青年面臨的挑戰和機遇,柬埔寨青年是東南亞第四大青年人口。會中了解青年的脆弱性及確定他們面臨問題的解決方案,例如精神和心理弱點、暴力和虐待、少女懷孕和不安全墮胎的高發率,還有強迫遷移。



會議亦討論年輕人如何通過信仰、價值觀和傳統來克服挑戰,隨後介紹了僕人式領導和其他領導概念和模式。



亞洲基督教大會於3月30至31日舉行為期兩天的全國培訓計劃,來自不同省份約40名柬埔寨基督教青年領袖,包括年輕牧師、教會同工。該次培訓為特別計劃「亞洲抗擊愛滋病毒與愛滋病行動」(Action Together to Combat HIV and AIDS in Asia, ATCHAA)之一,為年輕人提供知識和領導技能,以動員他們參與抗擊愛滋病毒和愛滋病的工作。