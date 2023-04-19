「同心圓」疫後首個線上音樂會 敬拜者重拾事奉意義

香港社會步向復常後，同心圓於3月舉行首個線上音樂會「Keep Going & Go Beyond」，敬拜者使團成員指出，在疫情期間多製作音樂短片；事奉雖有掙扎但感悟服侍是神給的恩典和揀選。



線上音樂分享會在虛擬的「同心圓士多」舉行，佈景設計充滿懷舊色彩，「餐牌」配上敬拜詩歌名字和歌詞，敬拜者使團以一首《主禱文：請教導我們禱告》開始，還唱出多首詩歌《信就有希望》、《平安》、《保守我心》、《救主》、《盼祢捉緊我》及去年同心圓最高點擊率的《最好的路徑》，另有部分詩歌編曲解說。



主題分享部分，敬拜者使團透露事奉掙扎的經歷，成員之一Winnie表示事奉經歷有高低，站在台上鼓勵台下觀眾保持身體、情緒、靈性狀態、聲線良好並不容易，覺得神很好藉著低潮的經歷連一個軟弱的人都視為寶貝，讓她反思站在台上事奉不是因為自己夠資格，從來服侍是神給的恩典是祂的揀選。



Winnie 說：「認清這事實後不再憑感覺服侍，而是神是配得讚美的，在台上便開聲讚美祂，縱使感覺不到平安也會歌唱平安，憑信心宣告耶穌為我們受死救贖換來世上給不到的平安。」



她續指，繼續堅持事奉是因看到所做的事很有意義，哪怕在教會敬拜十多分鐘，只要能夠讓弟兄姊妹與神相遇祝福到人已經覺得很值得。



Thomas分享在台上服侍時狀態不佳的處理方法：「雖然這首歌不是能夠完全達到也是對神心裡的禱告和渴求，禱告事奉敬拜的時候反而鼓勵返自己，過往創作的歌也成為目標重新提醒自己。」他又指，在過往三年疫情之下減少了出隊次數，團隊用多了時間做MV（音樂短片），對他來說很大挑戰，當中有動畫、手繪和現場拍攝等。



敬拜者使團也分享3至4月到海外領會，計有英國曼徹斯特；加拿大溫哥華、多倫多；美國紐約、費城、波士頓等地區。



對於海外短宣經歴，木木表示雖然適應時差，心靈卻得滿足覺得付出了一些，能夠與弟兄姊妹分享經歷神。Thomas則指，最高紀錄一日領會6場，同一日由香港去墨爾本再去悉尼，這些經歷都令短宣隊奮興。



同心圓於3月3日在YouTube平台播出疫後第一個線上音樂會，介紹「Keep Going & Go Beyond」主題和最新敬拜研習課程，以及預告6月將舉行「TheONE（Era）第14屆全港信徒時代裝備特會2023」，主題為曠野中的引領。



「同心圓」源自1994年在香港大專院校發起的敬拜讚美運動，異象是幫助大學青年信徒經歷敬拜更新。「同心圓敬拜福音平台」則於2008年正式成立，「敬拜者使團」為「同心圓」前線的敬拜音樂事工。

