50年歷史日本基督教情報停刊

50年歷史的日本《世界キリスト教情報》（CJC）宣佈停刊，該報自1973年創辦，一直免費發佈天主教、基督新教、英國聖公會、東正教等眾多教派消息，追求公義為目標。



《世界キリスト教情報》（CJC）在3月27日及4月10日出版每周更新博客版網站公佈停刊消息，指出該報總裁郡山千里年屆85歲，考慮到對策劃、編輯、發行將受影響，從4月10日起停止發布新聞，致使讀者帶來不便深表歉意，對於事出突然感到抱歉，再次感謝長期支持與合作的朋友。



自1973年10月基督教記者協會（CJC）會員編輯發行《CJC通訊》及出版以基督教為基礎、每周出版的《世界キリスト教情報》，透過基督教視覺報導世界大事，編輯方針堅持客觀分析為準，即使針對所謂「異端邪教」也以客觀角度評論不會具體批判個別的教派，追求公義為目標。



《世界キリスト教情報》從廣泛的網絡資訊收集和編輯發生在世界各地基督教世界的新聞，每周免費發佈，涵蓋天主教、基督新教、英國聖公會、東正教等眾多教派消息。



在日本，由於該報源源不斷傳播基督教世界消息，被其他基督教報和媒體，如宗教報刊《中外日報》轉載、引用，作為國外基督教的信息來源，成為了解世界局勢不可或缺的「隱性輔線」。

