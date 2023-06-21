青少年傾向網紅資訊 引導認識聖經真偽

耶穌的話語二千多年，如何讓青少年相信聖經多於尋求線上資源和網絡紅人？有牧師列出三點：聖經是有靈感、聖經無誤、聖經說話具有權威。



加利福尼亞和夏威夷豐收教會勞格理牧師（Greg Laurie）在《基督郵報》發文，讓年青人相信聖經是有靈感、聖經無誤、聖經說話具有權威。



第一、聖經是有靈感的



勞格理牧師指出，提摩太後書3章16節開宗明義說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」聖經不是人的書籍，是來自神的靈感。「靈感」在希臘文意思是「呼出來」，當人說話，話語就呼出到空氣；上帝說話就透過書寫聖經的人，以他的筆墨寫在紙莎草紙上。



而且，聖經每一卷書都有獨特的寫作風格，絕對不可能來自一個人，作者都是被聖靈感動。彼得後書1章20至21節說：「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的；因為預言沒有出於人意的，乃是人『被聖靈感動』，說出神的話來。」 被聖靈感動希臘文是描述風扯著船行走，聖靈好像風一般帶領著作者寫作去到 正確的位置。



第二、聖經無誤



箴言30章5節說：「「神的言語句句都是煉淨的！」人不可以單憑聖經譯本的翻譯不同就判斷聖經有誤，況且聖經原文可以追索到幾千年前，將這些古文獻與原文對比，99%一致性。



第三、聖經說話具有權威



聖經好像一個家族的家規指南，家裡的必須閱讀、尊重、順服，無論同意與否，文化有何差異，都為這個家族定下了界線。



勞格理牧師總結，青少年對聖經提出疑問的時候，我們並非用自己的權威壓倒對方，而是將我們的話語轉移到神的說話，以神的標準作為生活的指導。

