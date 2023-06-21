教會傳承「焚而不毀」精神：蒲錦昌牧師析解出埃及記

中華基督教會香港區會副總幹事蒲錦昌牧師在一段視頻引用出埃及記的故事，講解荊棘被焚燒的象徵意義，提到教會多以此為標誌，「焚而不毀」的精神在歷史上不斷傳承。蒲牧師鼓勵信徒們相信上帝的恩典、憐憫，在挑戰中仍然能夠堅立。



中華基督教會香港區會推出「主道日嘗」視頻，蒲錦昌牧師昨（5日）講述出埃及記3章1至12節的故事。耶和華在何烈山以焚燒的荊棘顯現，呼召摩西回到埃及拯救以色列人。



蒲錦昌牧師解釋，荊棘在火焰裡面是一個像徵，等於以色列人在埃及地受折磨的遭遇，但並沒有因為人數減少反而增加，因著這緣故民族在毀滅邊緣，上帝拯救了以色列民，荊棘出火焰象徵上帝的拯救仍然在。



有教會將荊棘的火焰作為教會標誌，例如台灣長老會，同時附上「焚而不毀」字句；改革宗教會多數以此標誌為會徽，宗教改革人物馬丁路德、加爾文在改革歷程遇到種種困難，生命危險、離鄉別井，最終教會建立起來，並且以此標誌，引證教會在種種困難之中不被消滅。



「焚而不為毀」應用在不同時代，從摩西、以色列民、歷代的教會，以至今天信徒的生命，在挑戰當中仍然看見上帝與我們同在。



蒲錦昌牧師勉勵大家，上帝是有恩典、憐憫，保守我們每一日的生活，堅固我們在各種挑戰中堅立。

