當年今日：清教徒禁止慶祝「異教」聖誕節

教會歷史二千年出現無數影響深遠的人與事，本周記念：清教徒視聖誕節為異教禁止慶祝；YMCA、紅十字會創始人195周年出生紀念。



馬薩諸塞州禁止慶祝聖誕節



1659年5月11日馬薩諸塞州頒下法律禁止慶祝聖誕節，有關法律由清教徒推動。清教徒指美國殖民地對聖誕假期持低估態度，認為這是異教的節日，視為罪惡狂歡的源泉，對任何被發現慶祝聖誕節的人處以罰款，因為這是「對上帝的極大恥辱」，通過法律「防止混亂」。不過，該法律最終於1681年被廢除。



YMCA、紅十字會創始人195周年出生紀念



另一基督教歷史本周大事：紀念基督教青年會（YMCA）創始人之一亨利·杜南（Henry Dunant），他在1828年生於瑞士日內瓦加爾文主義家庭，作為一個年輕人，亨利·杜南開始在家中組織祈禱小組和聖經研究。1852年他與人共同創立了日內瓦基督教青年會，因幫助在國際上傳播日內瓦基督教青年會運動而備受讚譽。



國際基督教青年會在官網發文紀念，指亨利·杜南是YMCA的熱心代言人，在全世界推廣該會，訪問歐洲和北非新興的YMCA。他還定期與世界各地的基督教青年會保持聯繫，向他們更新基督教青年會在每個國家或地區的工作情況。



1852年，他與近30個不同城鎮的基督教青年會通信。1855年，巴黎基督教青年會領導人建議與其他講法語的基督教青年會舉行國際會議時，杜南希望與來自英格蘭、蘇格蘭和荷蘭的基督教青年會代表舉行更具包容的國際會議，從而開展國際運動。



1855年在巴黎舉行第一次國際YMCA會議，被公認為人道主義者。亨利·杜南其後創立國際紅十字會，並於1901年贏獲諾貝爾和平獎。

