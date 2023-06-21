門徒彼得、使徒保羅之死 聖經學者分析傳統3版本

門徒彼得、使徒保羅之死是基督教歷史懸謎，聖經研究學者分析傳統有3個版本，認為彼得倒釘十字架是「象徵地親吻耶穌的腳」，保羅可能被斬首。



縱合《基督郵報》與《聖經與考古》（IOWA）引述愛荷華大學聖經研究講師喬丹·史密斯的研究，關於彼得和保羅死亡記載都是聖經以外的來源，許多細節卻又互相矛盾，包括死亡日期和地點。



彼得和保羅之死有15個不同版本：4個是彼得、5個是保羅、6個是彼得和保羅，都是在6六世紀寫成。



彼得和保羅之死，傳統有3個版本：



根據傳統說法，彼得和保羅的死因傳統有3個版本。



版本一：兩位使徒都在公元64年被處決，源於當年正值基督徒遭受迫害，尼祿王將羅馬大火歸咎於基督徒。



版本二：彼得被倒釘在十字架上，因為覺得自己不會配像耶穌那樣被釘在十字架。



版本三：保羅被斬首，因為羅馬公民不能被釘在十字架上。



史密斯分析第一個版本，尼祿王將大火歸咎於基督徒的想法不可能，因為當時基督徒群體仍屬少數，甚至沒有人聽過這個團體。根據公元112年古羅馬作家普林尼（Pliny）與圖拉真皇帝通訊，說到遇到一個「一無所知的團體，這個團體被稱為基督徒」。圖拉真皇帝的回覆也表示，從沒有聽過這個團體。



因此，公元64年尼祿王指責基督徒在羅馬放火是不可能的，因這原因將彼得和保羅處死也不成立。直到6世紀使徒之長謝蒙基法的歷史，才得知彼得要求倒釘十字架是為了死時「象徵地親吻耶穌的腳」。



使徒之死與21世紀基督徒關係



至於保羅之死，使徒行傳20章9節記載：「有一個少年人，名叫猶推古，坐在窗臺上，困倦沉睡。保羅講了多時，少年人睡熟了，就從三層樓上掉下去；扶起他來，已經死了。」史密斯分析尼碌王發現在羅馬仍然有很多基督徒傳耶穌基督復活的信息，因此下令逮捕基督徒，由於保羅屬於羅馬公民不可能被釘在十字架上，將他斬首。



史密斯表示，另一個可能是福音書的作者都已經終老離世，彼得和保羅的死最終無人知曉。



使徒之死與21世紀的基督徒有何關係？達拉斯神學院新約研究高級研究教授達雷爾博克（Darrell Bock）認為，使徒將一生奉獻給基督，獻出生命以至於死，藉此表明了這些使徒的謙卑和終於基督的生命。

